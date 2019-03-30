В Госдуме дали оценку раздевшимся учительницам

В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам

Публикация в сети снимков в купальнике не может быть причиной для увольнения школьного учителя. Об этом рассказала радиостанции «Говорит Москва» зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко

«В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество», — отметила она.

Драпеко сказала, что видела ставший скандальным снимок барнаульского педагога Татьяны Кувшинниковой и не разглядела в нем ничего неприличного.

Она также поддержала организованный коллегами Кувшинниковой со всей страны флешмоб, участницы которого публикуют в соцсетях свои снимки в купальниках.

«Я считаю, что они правильно делают. Надо бороться за своих коллег. Травля за их частную жизнь — это нехорошо», — добавила Драпеко.

Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы № 13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике. Педагог много лет занимается зимним плаванием и неоднократно была за это награждена.