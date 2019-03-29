Пурген для льготников: чиновница оскандалилась дважды

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова назвала «Пурген», который сняли с производства около 20 лет назад, лекарством для льготников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

О «Пургене» Чекунова заговорила на встрече с депутатами регионального Заксобрания. Она заявила, что этот препарат стоит «в федеральных ценах» десять рублей, а закупленный «откуда-то» в регионах он обходится в 12 рублей.

Почему чиновница упомянула снятый с производства препарат, РЕН ТВ не уточняет.

Чекунова получила широкую известность, когда потребовала от врачей помыть полы в больнице города Струнино. В январе чиновница посетила эту больницу, рассказала о планах по ремонту здания и посоветовала сотрудникам самим навести порядок. Чекунова заявила, что им «надо посмотреть на себя».

«Занавесочки на окнах, какой чистоты они, когда мылись окна, как моются полы. <…> Вы обращаетесь ко мне таким образом, как будто я золотая рыбка, я должна сделать вам все», — сказала она тогда.

Чекунову раскритиковали интернет-пользователи и ее коллеги, после чего она провела в больнице субботник и побелила дверь медкабинета вместе с одним из медиков-волонтеров.