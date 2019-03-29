Депутат из Ленобласти предлагает штрафовать СМИ за «авторок» и «редакторок»

"Прошу Вас рассмотреть возможность дать официальное разъяснение относительно уместности использования данного новояза в официальных СМИ и иных площадках общественной коммуникации и диалога. Также прошу Вас выступить инициатором введения штрафов за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности для СМИ и всех социальных сетей на территории Российской Федерации", — пишет политик в обращении к министру. Письмо находится в распоряжении РИА Новости.

По словам политика, в последнее время среди СМИ участились случаи использования неклассических форм русского языка — так называемых феминитивов.

"Уважаемые издания прибегают к таким формам слов, как "авторка", "президентка", "редакторка", "докторка", "министерка" и так далее. По мнению использующих такие феминизированные словообразования, они выступают с прогрессивных позиций демонстрации равноправия и уважения к женщинам в "маскуланном мире". Между тем женщины мира многие годы боролись не за то, чтобы коверкать родные языки сомнительными буквосочетаниями, а ради признания их деловых, творческих и профессиональных качеств, невзирая на половую принадлежность", — пишет депутат.

Он считает, что использование феминитивов лишь "усугубляет и подчеркивает различие между полами".