Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат из Ленобласти предлагает штрафовать СМИ за «авторок» и «редакторок» 

Р-Спорт 36 минут назад
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил министра культуры России Владимира Мединского инициировать введение штрафов "за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности", среди которых называет использование феминитивов.
"Прошу Вас рассмотреть возможность дать официальное разъяснение относительно уместности использования данного новояза в официальных СМИ и иных площадках общественной коммуникации и диалога. Также прошу Вас выступить инициатором введения штрафов за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности для СМИ и всех социальных сетей на территории Российской Федерации", — пишет политик в обращении к министру. Письмо находится в распоряжении РИА Новости.
По словам политика, в последнее время среди СМИ участились случаи использования неклассических форм русского языка — так называемых феминитивов.
"Уважаемые издания прибегают к таким формам слов, как "авторка", "президентка", "редакторка", "докторка", "министерка" и так далее. По мнению использующих такие феминизированные словообразования, они выступают с прогрессивных позиций демонстрации равноправия и уважения к женщинам в "маскуланном мире". Между тем женщины мира многие годы боролись не за то, чтобы коверкать родные языки сомнительными буквосочетаниями, а ради признания их деловых, творческих и профессиональных качеств, невзирая на половую принадлежность", — пишет депутат.
Он считает, что использование феминитивов лишь "усугубляет и подчеркивает различие между полами".
"Нельзя не отметить, что склонность к "феминизации" русского языка — искусственно раздуваемое явление в отечественной культуре. Несмотря на искусственность, это может негативно повлиять на дальнейшее развитие языка и заложить бомбу замедленного действия под основу русской и российской языковой идентичности", — заключил он.
Р-Спорт: последние новости
В Якутии ввели ограничения на работу для мигрантов Роддом в Башкирии после скандала назвал реальные зарплаты врачей Глава ЛДПР призвал Назарбаева остановить переименование городов в его честь
Комментарии
Общество , Видео , Социология , Владимир Петров , Владимир Мединский , РИА Новости , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США допустили удар по России116
Президент Чехии признал воссоединение Крыма и России89
Принц Гарри отказался от королевских обязанностей7
Названы расходы США на украинскую армию6
Видео прохода кораблей НАТО в Черное море попало в Сеть9
Видео
Мужчина улетел на зонтике
Происшествия
Захарова назвала «блокировщика» урегулирования в Донбассе
Политика США
Новая прихоть? Зачем Шнуров съехался с Ахеджаковой
Шоу-бизнес Статьи
Боевой F-35B вертикально сел
Армия Войска
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
Политика Латинская Америка
ЧВК из Украины нашли в Сирии
В мире Армия
Учения в Крыму: ЧФ подняли по тревоге
Войска Армия
У Зеленского нашли виллу в Италии
В мире Другое
Лукашенко пригрозил военным положением
В мире
Взрывы в московском метро: задержан член банды
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение