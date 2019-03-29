Ямы в Москве начали ремонтировать снегом

Ноу-хау от столичных коммунальщиков — ямочный ремонт снегом!

В Чертаново люди в оранжевых жилетах трамбуют снег в ямы на дороге во дворе дома. Эти кадры поставили экспертов в тупик

Вслед за видео, на котором запечатлено как по центральным улицам Москвы едет кортеж из снегоуборочной техники и собирает в КАМАЗы снег, которого нет, в сети появились новые кадры.

Во-первых, героям нового ролика удалось сделать то, чего не смогли сделать коммунальщики, собиравшие в КАМАЗы воздух — они где-то нашли снег! Да, нерастаявшие глыбы до сих пор лежат на газонах во многих московских дворах, но на кадрах из Чертанова сухой асфальт. На дороге, на тротуаре, на парковке — все сухо. Снег только в ковше маленького желтого погрузчика. Он шустро передвигается от ямы к яме, а оранжевые жилеты, методично загребая его лопатами, утрамбовывают белое вещество в асфальт. Почему вещество? Потому что многие комментаторы предположили, что это могут быть неиспользованные реагенты.

Посмотреть видео и прокомментировать эту версию мы попросили гендиректора Ассоциации ЖКХ и городская среда Алексея Макрушина

Алексей Макрушин гендиректор Ассоциации ЖКХ и городская среда

«Это больше похоже на снег, потому что реагенты обычно в таких ковшах не возят».

С другой стороны, когда это столичных коммунальщиков останавливало вот это вот «обычно». Вспомнить хотя бы видео, где дворники рассыпают реагенты на тротуар руками из мешков, стоя в кузове движущегося трактора. Широкими, практически фольклорными жестами сеятеля в русском поле. Или видео, герой которого обычным шлангом моет разделительное заграждение на Большой Академической улице, сидя на переднем бампере поливальной машины. А машина едет.

Впрочем, обычно, у таких вещей есть хоть какое-то логичное объяснение. Но не в этот раз, говорит президент Ассоциации российских уборочных компаний Юрий Рябичев, ранее комментировавший уборку несуществующего снега.

Юрий Рябичев президент Ассоциации российских уборочных компаний

«С той машиной понятно. Это происходит регулярно для того, чтобы просто получить деньги, поскольку на GPS все записывается. А вот здесь я даже не знаю. Просто может быть им действительно некуда сложить в кучу этот снег, поэтому они решили таким образом его распределить. Другого никак нельзя придумать».

Логику в действиях коммунальщиков в Чертаново нашел один из пользователей Facebook. «Снегом они покрывают сверху литой асфальт чтобы быстрее остыл. Литой асфальт используется в осенний, зимний период и ранней весной до наступления постоянных положительных температур».

Вот только никаких признаков присутствия на месте асфальтоукладчиков в этом видеоролике нет. Остается лишь предложить версию бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича , которую он озвучивал, комментируя падение челябинского метеорита: «Возможно, что метеорит был газообразным, то есть жесткий газ, лед из газа. Газовый лед или как? Межпланетные тела».

Не иначе.