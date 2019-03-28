«Перестала стесняться себя»: Врач-педиатр объяснилась за фото в белье

Врач-педиатр из Ивановской области Анастасия Орлова в разговоре с корреспондентом Metro рассказала , кто побудил её принять участие в откровенной фотосессии, расколовшей общественное мнение. Оказалось, что медик следует рекомендациям популярного блогера.

Анастасия Орлова опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых предстала перед зрителями в чёрном боди. Медик отметила, что откровенные снимки — это способ «примерить на себя новую роль».

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни предложили уволить женщину за развязность, другие посчитали фотосессию вполне приличной.

После того, как экстравагантный поступок приобрёл широкий общественный резонанс, Орлова подробнее рассказала о мотивах, побудивших её раздеться. По её словам, она следует советам блогера Егора Горда.

«Он призывает девушек не стесняться, заняться собой, раскрепоститься, показать всему миру, на что ты способна. Я уже год читаю его, на этой волне я перестала стесняться себя», — заявила педиатр.

Женщина отметила, что уже год читает блог Горда и идею фотосессии почерпнула из его публикаций. При этом образ для себя врач подобрала самостоятельно, результатом осталась довольна.

«Это моя личная жизнь.. это моя личная страничка, что хочу, то и выкладываю на неё, оправдываться за фотографии не собираюсь», — подчеркнула Орлова.