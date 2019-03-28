Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Перестала стесняться себя»: Врач-педиатр объяснилась за фото в белье 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: личная страница в соцсети
Врач-педиатр из Ивановской области Анастасия Орлова в разговоре с корреспондентом Metro рассказала, кто побудил её принять участие в откровенной фотосессии, расколовшей общественное мнение. Оказалось, что медик следует рекомендациям популярного блогера.
Анастасия Орлова опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых предстала перед зрителями в чёрном боди. Медик отметила, что откровенные снимки — это способ «примерить на себя новую роль».
Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни предложили уволить женщину за развязность, другие посчитали фотосессию вполне приличной.
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
После того, как экстравагантный поступок приобрёл широкий общественный резонанс, Орлова подробнее рассказала о мотивах, побудивших её раздеться. По её словам, она следует советам блогера Егора Горда.
«Он призывает девушек не стесняться, заняться собой, раскрепоститься, показать всему миру, на что ты способна. Я уже год читаю его, на этой волне я перестала стесняться себя», — заявила педиатр.
Женщина отметила, что уже год читает блог Горда и идею фотосессии почерпнула из его публикаций. При этом образ для себя врач подобрала самостоятельно, результатом осталась довольна.
«Это моя личная жизнь.. это моя личная страничка, что хочу, то и выкладываю на неё, оправдываться за фотографии не собираюсь», — подчеркнула Орлова.
Ранее поступок медика осудил Первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, наряд «недостоин представителя благородной профессии». Впрочем, заслуженный врач РФ отметил, что формально ничего предосудительного в фотосессии нет и наказывать Орлову по сути не за что.
Комментарии3
Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , Ивановская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна потребовала ухода России из Венесуэлы259
Непредсказуемая Украина: кто остановит Зеленского4
Впервые за восемь лет: глава Эстонии посетит Россию12
Найдено новое разногласие России с Белоруссией20
Самолёт ВМС США подлетел к Керченскому проливу3
Видео
Мужчина улетел на зонтике
Происшествия
Захарова назвала «блокировщика» урегулирования в Донбассе
Политика США
Новая прихоть? Зачем Шнуров съехался с Ахеджаковой
Шоу-бизнес Статьи
Боевой F-35B вертикально сел
Армия Войска
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
Политика Латинская Америка
ЧВК из Украины нашли в Сирии
В мире Армия
Учения в Крыму: ЧФ подняли по тревоге
Войска Армия
У Зеленского нашли виллу в Италии
В мире Другое
Лукашенко пригрозил военным положением
В мире
Взрывы в московском метро: задержан член банды
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение