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Пока вы спали: Арест Абызова связали с Чубайсом 

Рамблер 1 час назад

Европа продается Китаю

Китай скупает Европу, пишут «Известия». Китайские инвестиции в европейскую экономику на 2018 год составили примерно 250 миллиардов долларов. Лидеры по размерам китайских вложений — Великобритания (70 миллиардов) и Италия (31 миллиард). Итальянский производитель шин Pirelli стал китайским еще в 2015-м. Китайцам принадлежат итальянские футбольные клубы «Интер» и «Милан». Китайцы владеют немецким аэропортом Франкфурт-Хан, разведподразделением французской нефтегазовой корпорации Engie, шведским автоконцерном Volvo.

НПФ начнут санировать

ЦБ и Минфин придумали концепцию санации негосударственных пенсионных фондов. В распоряжении «Коммерсанта» оказалась предварительная версия законопроекта. Согласно ей, в стране за счет средств ЦБ появится Фонд консолидации пенсионного сектора. За счет его средств управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора будет предупреждать банкротства НПФ — докапитализировать их. Также документ предполагает введение моратория на удовлетворение прав кредиторов НПФ ради купирования риска ликвидности. При этом на попавшие под мораторий деньги будет начисляться доходность в размере 2/3 от ключевой ставки Центробанка.

В Литве сажают за членство в КПСС

95-летний маршал Советского Союза Дмитрий Язов осужден на 10 лет тюрьмы в Литве за причастность к гибели 14 человек в столкновениях сторонников выхода Литвы из СССР и противниками этого в 1991 году, сообщает «Взгляд». Между тем бывший офицер КГБ Михаил Головатов, приговоренный к 12 годам за то же самое, считает, что решение литовского суда основано лишь на его и Язова членстве в КПСС.
«Думаете, что маршал Язов крайнее лицо? Там должен быть Горбачев», — заявил он.

В России вырос неофициальный сектор

20% работающих россиян делают это неофициально, свидетельствуют подсчеты Росстата. Согласно им, доля граждан от 15 лет, работающих в неофициальном секторе, в 2018 году составила 20,1% или 14,6 миллиона человек. Среди мужчин таковых — 21,7%, среди женщин — 18,4%. Больше всего неформально занятых в Чечне (64%) Дагестане (52%), Ингушетии (48%), Кабардино-Балкарии (48%) и Крыму (38%). В 2017-м доля неформально занятых в России составляла 19,8% или 14,3 миллиона человек.

Арест Абызова связали с Чубайсом

Арест бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова — это сигнал, заявил Национальной службе новостей экс-сенатор, а ныне адвокат Евгений Тарло. По его мнению, арест Абызова — сигнал коррупционерам о том, что коррупция недопустима, или еще более «глубокий» сигнал — о том, что показатели экономического развития России плохи.
«Известно, что Абызов был тесно связан с Чубайсом», — добавил Тарло.
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Общество , Видео , Евгений Тарло , Дмитрий Язов , Абызов Михаил Анатольевич , Росстат , Минфин , Центральный банк России , КПСС , газета "Известия" , Деловая газета "Взгляд" , Италия , Китай , Великобритания
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