Педиатр объяснила решение сняться в нижнем белье

Педиатр из города Кинешма Ивановской области Анастасия Орлова рассказала, по каким причинам решила поучаствовать в откровенной фотосессии, фотографии с которой попали в интернет и вызвали большой резонанс.

«У Егора Горда есть книга и блог, он призывает девушек не стесняться, заняться собой, раскрепоститься, показать всему миру, на что ты способна. Я уже год читаю его, на этой волне я перестала стесняться себя. И увидела у него фотопроект, захотела поучаствовать в таком же формате. Это для меня был первый подобный опыт», — поделилась Орлова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Сегодня в 20.00 у меня в инста состоится ПРЯМОЙ ЭФИР с Анастасией Орловой! Есть вопросы, присоединяйтесь 😊 Публикация от Щеголева Елена🇷🇺 (@newlenaiskra) 27 Мар 2019 в 7:37 PDT

Она добавила, что фотосессия ей очень понравилась, а образ выбирала она сама. Рассказала, что увидела полупрозрачное боди и решила, что хочет съемку именно в нем, пишет Metro.

«Это моя личная жизнь, если кому-то захотелось это выставить как-то по-своему, то пожалуйста, но это моя личная страничка, что хочу, то и выкладываю на неё, оправдываться за фотографии не собираюсь. Я это сделала для себя, чтобы посмотрели друзья. В этом ничего такого нет. На работе у меня совершенно другой образ, там я ношу медицинский халат, кофту и джинсы», — сказала педиатр.

По словам заведующей больницы, где работает участвовавшая в откровенной съемке врач, Елены Смирновой , увольнение и другие проблемы Орловой не грозят. Она сообщила, что девушка продолжит работать в медицинском учреждении.

Ранее опубликованные в интернете эротические снимки Орловой в боди попали в интернет и вызвали в сети большой резонанс. Кто-то осуждал девушку, а кто-то писал, что ничего осуждающего в ее снимках нет, а педиатр вольна выкладывать на личной странице все, что захочет, а также что подобные снимки не влияют на профессиональную деятельность.

Напомним, из-за жалобы матери одного из учеников на фото в спортивном купальнике была вынуждена уволиться из школы учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова. После конфликта Кувшинникова решила не возвращаться к педагогической деятельности.