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Педиатр объяснила решение сняться в нижнем белье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 28 6 часов назад
Педиатр из города Кинешма Ивановской области Анастасия Орлова рассказала, по каким причинам решила поучаствовать в откровенной фотосессии, фотографии с которой попали в интернет и вызвали большой резонанс.
«У Егора Горда есть книга и блог, он призывает девушек не стесняться, заняться собой, раскрепоститься, показать всему миру, на что ты способна. Я уже год читаю его, на этой волне я перестала стесняться себя. И увидела у него фотопроект, захотела поучаствовать в таком же формате. Это для меня был первый подобный опыт», — поделилась Орлова.
Она добавила, что фотосессия ей очень понравилась, а образ выбирала она сама. Рассказала, что увидела полупрозрачное боди и решила, что хочет съемку именно в нем, пишет Metro.
«Это моя личная жизнь, если кому-то захотелось это выставить как-то по-своему, то пожалуйста, но это моя личная страничка, что хочу, то и выкладываю на неё, оправдываться за фотографии не собираюсь. Я это сделала для себя, чтобы посмотрели друзья. В этом ничего такого нет. На работе у меня совершенно другой образ, там я ношу медицинский халат, кофту и джинсы», — сказала педиатр.
По словам заведующей больницы, где работает участвовавшая в откровенной съемке врач, Елены Смирновой, увольнение и другие проблемы Орловой не грозят. Она сообщила, что девушка продолжит работать в медицинском учреждении.
Ранее опубликованные в интернете эротические снимки Орловой в боди попали в интернет и вызвали в сети большой резонанс. Кто-то осуждал девушку, а кто-то писал, что ничего осуждающего в ее снимках нет, а педиатр вольна выкладывать на личной странице все, что захочет, а также что подобные снимки не влияют на профессиональную деятельность.
Напомним, из-за жалобы матери одного из учеников на фото в спортивном купальнике была вынуждена уволиться из школы учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова. После конфликта Кувшинникова решила не возвращаться к педагогической деятельности.
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Комментарии190
Общество , Видео , Елена Смирнова , Ивановская Область
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