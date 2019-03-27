Умер актер и режиссер Эрекле Бадурашвили

Тбилиси на 58 году жизни умер грузинский режиссер, сценарист и актер Эрекле Бадурашвили, передает Sputnik Грузия со ссылкой на Национальный центр кинематографии.

"Национальный киноцентр выражает скорбь и соболезнует семье Эрекле Бадурашвили", — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется.

Бадурашвили родился в Тбилиси в 1962 году. В 1983-м закончил факультет режиссуры в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели.

Бадурашвили снял такие картины, как "Автопортреты" (1987), "Праздник греха" (1990), "Тбилиси — мой дом" (1993), "Еще одна грузинская история" (2003). В качестве актера участвовал в создании ленты "Поезд" (2001). Последней работой Бадурашвили стал фильм "Мост".