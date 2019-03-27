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Умер актер и режиссер Эрекле Бадурашвили 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook-страница Национального центра кинематографии Грузии
В Тбилиси на 58 году жизни умер грузинский режиссер, сценарист и актер Эрекле Бадурашвили, передает Sputnik Грузия со ссылкой на Национальный центр кинематографии.
"Национальный киноцентр выражает скорбь и соболезнует семье Эрекле Бадурашвили", — говорится в сообщении.
Причина смерти не называется.
Бадурашвили родился в Тбилиси в 1962 году. В 1983-м закончил факультет режиссуры в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели.
Бадурашвили снял такие картины, как "Автопортреты" (1987), "Праздник греха" (1990), "Тбилиси — мой дом" (1993), "Еще одна грузинская история" (2003). В качестве актера участвовал в создании ленты "Поезд" (2001). Последней работой Бадурашвили стал фильм "Мост".
Бадурашвили — отец актрисы Нини Бадурашвили.
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Общество , Нини Бадурашвили , ИА Sputnik , Грузия , Тбилиси
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