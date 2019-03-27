Спасти болото: китайцам запретили разливать Байкал

Суд назвал незаконным выданное китайской компании «Аквасиб» разрешение на строительство завода по розливу воды на Байкале, удовлетворив требование Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора. Юрист «Аквасиба» заявил, что намерен подать апелляцию в связи с этим решением. Строительство завода привлекло внимание общества из-за вреда, который он может нанести окружающей среде: против него выступал даже российский стилист Сергей Зверев

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным выданное китайской компании «Аквасиб» разрешение на строительство завода по розливу воды на Байкале, против которого еще в начале этого месяца российский стилист Сергей Зверев устроил одиночный пикет у стен Кремля. Продолжать возводить здание компании суд запретил.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора, который просил признать незаконным положительное заключение экологической экспертизы по строительству завода.

Как отмечает «Интерфакс», давшие положительную оценку эксперты не учли, что рядом с будущим заводом живут и произрастают около сорока уникальных представителей флоры и фауны. Прокуратура также обнаружила нарушения, связанные с близким положением завода к воде, а также с корректностью проведения слушаний по проекту.

Издание подчеркнуло, что у инвестора проекта — китайской компании «АкваСиб» — не было разрешения на проведение земляных работ для обустройства водоводов, и она фигурировала в деле как заинтересованное лицо.

Юрист «Аквасиба» Алексей Азаров заявил РИА «Новости», что после получения на руки решения суда его сторона будет подавать апелляцию. По его словам, это произойдет 2 апреля, а пока решение суда в законную силу не вступило.

После этого в «Единой России» заявили о намерении добиваться возмещения экологического ущерба, который был нанесен Байкалу при строительстве завода по розливу воды.

«Решение суда однозначно говорит, что «Единая Россия» была права в этой ситуации, поставив под сомнение законность строительства. Но это не конец, конец будет тогда, когда собственники демонтируют оборудование, установленные трубы, компенсируют ущерб, нанесенный водоемам», — цитирует пресс-служба партии координатора проекта единороссов «Чистая страна», председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Он заявил, что байкальской природе был нанесен серьезный ущерб, в связи с чем должна произойти рекультивация земель. Бурматов подчеркнул, что расположенные там болота важны для экосистемы, поскольку во время перелета краснокнижные птицы останавливаются именно там. Нарушенный баланс экосистемы теперь придется восстанавливать, отметил парламентарий.

Он также сообщил, что в ближайшие два дня проведет встречи с прокурором Иркутской области, природоохранным прокурором, активистами-экологами и представителями Минприроды России, в ходе которых обсудит дальнейшие действия по этому вопросу.

«Точка будет поставлена, когда Байкалу не будет ничего угрожать, а пока угроз еще очень много», — подчеркнул он.

Строительство завода в поселке Култук компания «Аквасиб» начала в январе 2019 года. После этого губернатор Иркутской области Сергей Левченко , слова которого приводит «Интерфакс», обратил внимание, что экологические ограничения делают бесперспективной работу строящегося на берегу Байкала завода.

«Те нарушения, которые были выявлены в процессе проведения экологической экспертизы, на мой взгляд, почти непреодолимы. Перспектив розлива воды на этом месте я не вижу», — подчеркнул он.

О нарушениях сообщили и в Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре, как сообщал портал «ИрСити». В ведомстве заметили, что предприятие возводится на уникальном болоте.

Более того, на месте стройки надзорные органы обнаружили следы розлива нефтепродуктов, а по периметру стройплощадки — локальные навалы отходов производства. Тогда же председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов заявил о намерении прокуратуры обратиться в суд для приостановления строительства завода.

На эту историю обратили внимание также представители широкой общественности. 4 марта Сергей Зверев устроил возле стен Кремля одиночный пикет против строительства завода на Байкале. Фотографию этой акции он выложил в свой инстаграм.

«Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал!» — указал он в подписи к фото, призывая перестать «уничтожать природу» России.

На снимке он стоит на Красной площади с короной на голове и держит в руках плакат с этим лозунгом.

Спустя неделю после акции председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что проверит проект строительства этого завода на Байкале на соответствие нормам.

«Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что в последнее время ему часто поступают сообщения по данному вопросу.