На Ямале выпал июньский снег

Салехарде и соседнем Лабытнанги утром в среду, 5 июня, выпал снег. Местные жители сняли это на видео и выложили в интернет. Один из таких роликов опубликован в группе «В Салехарде» во «ВКонтакте».

В ответ пользователи соцсети стали присылать собственные фотографии и видеозаписи со снегом. «Дорогой дневник, сегодня 5 июня, погода прелестная, по-настоящему летняя. Думаю одеть пуховик или шубку?», — прокомментировала одна из подписчиц.