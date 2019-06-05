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Малышева заявила об истреблении женщин старше 50 лет 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа ищет способы "избавиться" от женщин старше 50 лет, передает RNS.
По ее словам, природе женщины в возрасте "особенно не нужны".
Она заявила, что одним из самых эффективных способов является переедание, ведущее к ожирению. По ее словам, с помощью ожирения природа ищет пути, как "увести лишних людей из жизни".
По словам Малышевой, людям приятно есть сладкое, и они не сразу понимают, что столкнулись с проблемой. В то же время у женщин с ожирением намного выше риск инфаркта, инсульта, рака груди.
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