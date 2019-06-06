Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет

МОСКВА , 6 июн — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в интервью Rambler News Service заявила, что природа стремится избавиться от женщин старше 50 лет через ожирение.

Она рассказала, люди старше пятидесяти лет не нужны природе, поэтому она создала много механизмов избавления от людей. И самым эффективным, по ее словам, является переедание, которому наиболее подвержены женщины.

"Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ — с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха", — сказала Малышева.

Она добавила, что в реальности ожирение сильно связано с увеличением риска инфаркта и инсульта, а также развитием разных видов рака, причем у женщин с ожирением в несколько раз выше риск рака груди.

При этом телеведущая подчеркнула, что женщин старше 50 лет, страдающих ожирением, вдвое больше чем мужчин. Это связано с отсутствием у женщин тестостерона, который, по ее словам, является главным жиросжигающим гормоном.

"Второе — у мужчин гораздо больше мышечная масса, чем у женщин, а мышцы — это главное место, где жиры сжигаются, именно в мышцах находятся фабрики по сжиганию жира — митохондрии", — отметила Малышева.

Помимо этого, она добавила, что у женщин есть еще два отличия от мужчин, когда они более подвержены ожирению. Первый связан с периодом после родов, а второй — с климаксом. В эти периоды у женщин изменяется гормональный статус, из-за чего их организм хуже справляется с лишним весом.