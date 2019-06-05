В Петербурге открылся «бордель» с секс-куклами

В центре Санкт-Петербурга открылся центр для взрослых, посетители которого могут взять в аренду секс-кукол, пишут СМИ.

В арсенале центра есть уникальная кукла Ramina, ее рост составляет 160 сантиметров, вес — 30 килограммов, у куклы третий размер груди, передают «Вести.ру».

Отмечается, что заведение стало первым в России, где можно получить подобные услуги легально.

Посетители могут арендовать номер с понравившейся «моделью» на час, стоимость такой услуги составляет 5 тыс. рублей. Также куклы продаются отдельно, их цена составляет 200 тыс. рублей.

Также для клиентов центра предлагают куклу Эмму с искусственным интеллектом, общение с ней стоит 7 тыс. рублей в час.

В центре подчеркивают, что куклы имеют сертификат Росстандарта и Центра гигиены и эпидемиологии в Москве.