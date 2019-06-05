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В Петербурге открылся «бордель» с секс-куклами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Телеканал 360
В центре Санкт-Петербурга открылся центр для взрослых, посетители которого могут взять в аренду секс-кукол, пишут СМИ.
В арсенале центра есть уникальная кукла Ramina, ее рост составляет 160 сантиметров, вес — 30 килограммов, у куклы третий размер груди, передают «Вести.ру».
Отмечается, что заведение стало первым в России, где можно получить подобные услуги легально.
Посетители могут арендовать номер с понравившейся «моделью» на час, стоимость такой услуги составляет 5 тыс. рублей. Также куклы продаются отдельно, их цена составляет 200 тыс. рублей.
Также для клиентов центра предлагают куклу Эмму с искусственным интеллектом, общение с ней стоит 7 тыс. рублей в час.
В центре подчеркивают, что куклы имеют сертификат Росстандарта и Центра гигиены и эпидемиологии в Москве.
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Общество , Вести.Ру , Санкт-Петербург
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