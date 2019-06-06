Омбудсмен Кузнецова рассказала о главных проблемах в сфере защиты детей

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью с сайтом RT рассказала о существующих проблемах в сфере защиты детей и путях их решения.

В первую очередь, детский омбудсмен заявила о необходимости пересмотреть приоритеты в действиях органов опеки и попечительства. По ее словам, необходимо поставить на первое место работу по сохранению целостности семьи, быстрый поиск приемных родителей или других форм семейного устройства, а не сиротское учреждение.

По словам Кузнецовой, задачи органов опеки и попечительства сегодня достаточно размыты. Практически невозможно направлять и контролировать их работу, поскольку они соподчинены разным ведомствам. В связи с этим требуется скоординировать их работу от оформления документов до создания психологического климата в семье.

Другой насущной проблемой стали матери-кукушки, бросающих своих детей. Кузнецова уверена, что люди не могут найти конструктивно подойти к решению проблемы с возможностью воспитывать ребенка. Она призвала отчаявшихся женщин обращаться к специалистам в кризисные центры или психологам.