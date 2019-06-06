Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омбудсмен Кузнецова рассказала о главных проблемах в сфере защиты детей 

360tv.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью с сайтом RT рассказала о существующих проблемах в сфере защиты детей и путях их решения.
В первую очередь, детский омбудсмен заявила о необходимости пересмотреть приоритеты в действиях органов опеки и попечительства. По ее словам, необходимо поставить на первое место работу по сохранению целостности семьи, быстрый поиск приемных родителей или других форм семейного устройства, а не сиротское учреждение.
По словам Кузнецовой, задачи органов опеки и попечительства сегодня достаточно размыты. Практически невозможно направлять и контролировать их работу, поскольку они соподчинены разным ведомствам. В связи с этим требуется скоординировать их работу от оформления документов до создания психологического климата в семье.
Другой насущной проблемой стали матери-кукушки, бросающих своих детей. Кузнецова уверена, что люди не могут найти конструктивно подойти к решению проблемы с возможностью воспитывать ребенка. Она призвала отчаявшихся женщин обращаться к специалистам в кризисные центры или психологам.
360tv.ru: последние новости
Умер актер Александр Кузнецов «Горбачев работает над книгой в своем кабинете»: пресс‐секретарь Маргариту Симоньян экстренно госпитализировали
Комментарии
Общество , Анна Кузнецова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Симоньян экстренно госпитализирована18
В Европе захотели наладить отношения с Крымом23
Жене Алибасова стало плохо7
В «предательстве» Зеленского нашли российский след23
Врачи приняли решение по Алибасову61
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение