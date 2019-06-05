В аэропорту Шереметьево открыли памятник Пушкину

Накануне дня рождения Александра Пушкина памятник ему открыли в столичном аэропорту Шереметьево , который получил имя великого русского поэта.

Автором скульптуры, на которой изображен декламирующий свое сочинение Александр Пушкин, стал народный художник России Александр Бурганов . На корешке переплета книги, которую держит в руке Александр Сергеевич, можно найти QR-код, который позволит пассажирам скачивать произведения русского классика в аудиоформате, сообщает «Российская газета».

«Я рад сказать эту фразу: «Добро пожаловать в Международный аэропорт Шереметьево имени Пушкина», — сказал на церемонии открытия памятника министр культуры России Владимир Мединский.

По его словам, указ президента о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей культуры стал достойным завершением конкурса «Великие имена России», который длился нескольких месяцев.

Имя Пушкина уже нашло отражение в Шереметьево: от фирменных вывесок на входах в пассажирские терминалы до посадочных талонов.

Ранее писатель Захар Прилепин назвал удачной форму народного голосования при выборе имен для аэропортов.

«Через эти вещи мы осознаем, из чего состоит страна. Это отличный способ эстетического и идеологического замера нашего состояния и настроения», — сказал он.

Политолог Дмитрий Гусев , комментируя указ президента России о присвоении аэропортам имен великих людей, также отметил, что люди сами выбрали названия для аэропортов — и это важно. «Это показывает, что современные подходы к обсуждению проблем эффективны. Тогда не будет ни митингов, ни споров, ничего», — заявил он.

Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян 31 мая.