«Внутри я давно мертва»: почему 17-летняя школьница пошла на эвтаназию

Школьница, которая много лет боролась с анорексией и психическими расстройствами после изнасилования в детстве, добилась разрешения на эвтаназию (в России эта процедура запрещена законом). В своей книге 17-летняя Ноа Потховен из Нидерландов рассказала, что впервые пережила сексуальные домогательства в 12 лет. Затем, уже в 14-летнем возрасте, подростка изнасиловали двое мужчин. Около пяти лет Потховен молчала о случившемся — в полицию она обратилась лишь в прошлом году. Однако пересилить боль она так и не смогла.

17-летняя Ноа Потховен из Нидерландов, пережившая сексуальные посягательства и изнасилование, пошла на эвтаназию после затяжной депрессии и анорексии. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По данным издания, когда девушке было 12 лет, к ней дважды домогались во время детского праздника. Затем, спустя два года, 14-летнюю Ноа изнасиловали двое мужчин. После этого у девушки развились анорексия и психические расстройства. В течение почти пяти лет она молчала о произошедшем, так как испытывала чувство стыда и страха.

В конце 2018 года Потховен написала автобиографическую книгу под названием «Winnen of leren» (с нидерландского — «Побеждать или учиться»). Выяснилось, что о нападениях школьница решилась рассказать лишь в прошлом году. Она обратилась в полицию с надеждой, что злоумышленники однажды будут арестованы.

Через некоторое время ее госпитализировали в критическом состоянии — анорексия достигла крайней степени тяжести. Врачи поместили Ноа в медикаментозную кому, чтобы поддерживать функционирование ее организма.

В декабре 2018 года в интервью изданию De Gelderlander подросток рассказала, что связалась с клиникой Life End в Гааге , которая проводит процедуру эвтаназии. При этом близким Ноа о своем решении не сообщила. Ее не покидали страшные воспоминания, поэтому единственный выход она видела в смерти. «Из-за страха и стыда я переживаю эту боль каждый день. Всегда напугана, всегда настороже», — поясняла девушка.

За день до эвтаназии подросток анонсировала свою смерть в инстаграме:

«Я долго размышляла, стоит ли мне это делать, но все равно решилась. Сразу перейду к делу: максимум через 10 дней я умру». Ноа призвала друзей не пытаться ее переубедить, так как «решение принято окончательное».

«Я перестала есть и пить. И вот, после долгих разговоров я решила освободиться от этого. Мои страдания невыносимы — я не живу, а выживаю. И пусть я еще дышу — внутри я давно мертва», — подытожила Потховен.

Все это время подростка поддерживала ее мать, но при этом, согласно голландскому законодательству, не могла повлиять на решение дочери. Ноа умерла в гостиной собственного дома 2 июня — в кругу друзей и близких. Перед смертью подростка посетила член палаты представителей Нидерландов Лиза Вестервельд.

Она знала, что в своей книге школьница выражала глубокое сожаление, что в Голландии нет специализированных клиник, где лечат психологические травмы детей. Вестервельд дала подростку обещание, что власти будут бороться за спокойную жизнь детей.

По голландскому законодательству, для получения разрешения на эвтаназию существует ряд правил. Во-первых, пациент должен быть не младше 12 лет, при этом до 16 лет требуется согласие опекунов или родителей.

Во-вторых, пациент должен предоставить документ, подтверждающий его дееспособность и вменяемость. В-третьих, он должен получить все консультации, рекомендации и пакет разрешительных документов от лечащего врача.

Отметим, что эвтаназия незаконна в Великобритании, но при этом разрешена в некоторых частях США, Канаде, Бельгии и Люксенбурге. В Германии, Испании, Албании и Израиле существует так называемая пассивная эвтаназия — к ней прибегают в случае, если пациент неизлечимо болен. При этом пациент должен иметь согласие не менее трех родственников или заранее составленный договор на проведение эвтаназии, который был подписан в здравом уме.

Еще одна история, похожая на случай 17-летней Ноа, произошла четыре года назад — также в Голландии. В 2015 году там провели процедуру эвтаназии девушке 20-30 лет, которая страдала от депрессии на почве изнасилования. Об этом писал таблоид Daily Mail.

По данным издания, девушку изнасиловали еще в детстве. После этого у нее запустился посттравматический синдром, анорексия и другие психические расстройства. Все это сопровождало голландку на протяжении 15 лет — периодически она наносила себе увечья. В последние годы до смерти лечение перестало помогать — из-за соматических особенностей болезни девушка перестала самостоятельно есть и передвигаться. Тогда она и решила пойти на эвтаназию.

Ее запрос рассматривали ряд специалистов — добро они дали не с первого раза. Сначала один из независимых врачей предложил ей провести химиотерапию, однако успех был кратковременным. За 19 дней до проведения эвтаназии пациентку посетил врач, который пришел к выводу, что шансы на восстановление девушки отсутствуют.

В России эвтаназия запрещена статьей 45 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

«Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента», — говорится в статье.

Между тем в феврале 2019 года бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался против эвтаназии в России.

«Каждый врач давал клятву, в которой написано — действовать исключительно в интересах больного независимо от его пола, вероисповедания, служебного положения и тому подобного. Проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии. Это правильно», — пояснил он в разговоре с НСН.

По его словам, предлагать человеку эвтаназию бесчеловечно и кощунственно.