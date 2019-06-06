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Россияне назвали самое известное произведение Пушкина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Самым известным произведением поэта Александра Пушкина является «Сказка о царе Салтане», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
В школьном возрасте «Сказку о царе Салтане» читали 85% жителей страны, после окончания обучения — 34%, передает РИА «Новости».
Также в пятерку самых популярных произведений Пушкина вошли «Евгений Онегин», поэма «Руслан и Людмила», повесть «Капитанская дочка».
Наименее популярной россияне назвали повесть «Пиковая дама» — 49% читали произведение в школе, 17% — во взрослой жизни, а каждый третий (35%) признался, что не читал ее вовсе.
Накануне дня рождения Пушкина памятник ему открыли в столичном аэропорту Шереметьево, который получил имя великого русского поэта.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, спасла бы Пушкина современная медицина.
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Общество , Социология , Евгений Онегин , Аэропорт Шереметьево , ВЦИОМ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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