Соловьев разобрался в конфликте автоконцернов с краснодарскими судьями

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что жалобы автоконцернов на работу краснодарских судей напоминают сутяжничество. Об этом сообщает Legal.report со ссылкой на эфир программы «Полный контакт» на «Вести FM».

Ранее международные автоконцерны (Mercedes-Benz, Hyundai и другие) пожаловались на работу краснодарских судей в Совет по противодействию коррупции при президенте России, в ФСБ , генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Эти суды взыскивали с продавцов автомобилей компенсации по искам о защите прав потребителей.

Соловьев поинтересовался, зачем компании обратились в президентский совет.

«У нас же суды независимы. По-моему, это уже признак сутяжничества», — заявил он.

В новом выпуске своей программы Соловьев обсуждал «скандализацию правосудия» и процитировал выступление председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева на последнем заседании Совета судей. Лебедев заявил, что у некоторых групп и отдельных людей есть желание «подсказать судье, какое решение будет правильным».

«И они пытаются в той или иной мере, в той или иной степени, в той или иной форме выразить свое влияние, таким образом оказывая давление на суд», — процитировал Соловьев Лебедева.

Гость эфира Соловьева, член научно-консультативного совета при Арбитражном суде Москвы Дмитрий Замышляев обратил внимание на содержание жалобы автоконцернов на суды Краснодара. В частности, она касается размера выплат за неисправные автомобили, порой превышающего стоимость иномарок.

Эти суммы ранее объясняли в краснодарском Комитете по защите прав потребителей. Там рассказывали, что иногда бракованные авто ломались более десяти раз за год, а один Land Rover за 1,5 года ремонтировался 30 раз. Комитет в соответствии с законом направлял автоконцернам претензии и предлагал вернуть стоимость машины или заменить авто. Потребитель обращался в суд, когда получал отказ.

В комитете отмечали, что при минимальной стоимости автомобиля в 500 тысяч рублей судебные расходы на экспертизу и юристов могут достигать 300 тысяч рублей. Также выплачивается неустойка в размере один процент в день и штраф за неисполнение требований потребителя (50 процентов от присужденной суммы). Автоконцерны могли бы избежать этих расходов, если бы изначально пошли навстречу покупателю, подчеркивали в комитете.

Кроме того, ссуды Краснодара удовлетворяют далеко не все иски потребителей к автоконцернам. А во всех случаях, когда дела доходили до Верховного суда РФ, он признавал законность решений краснодарских судов.

Соловьев в заключение предложил рассмотреть западную практику и адаптировать ее под российскую действительность, чтобы не вводить тотальный запрет на критику судебной системы, но и пресекать попытки давления на суд, когда кто-то «начинает мочить судью». Ведущий отметил, что после освобождения кресла руководителя суда часто «начинается борьба черных пиарщиков».