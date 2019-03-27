Врачи башкирского роддома объяснили смех над своей зарплатой

Акушерки башкирского роддома объяснили смех при обсуждении своих зарплат

Запись собрания, на котором главный врач перинатального центра Альбина Фатыхова озвучила завышенные цифры, вызвало широкий резонанс. На видео запечатлено, как медик докладывает члену совета по правам человека Наталии Евдокимовой, что «зарплата у врачей в роддоме (составляет) 61 тысячу, две десятых рубля».

«У неонатологов — 66,5. У акушерок — 35,4. У детских медсестер — 29,5. У младшего медперсонала — 21,3», — заявила Фатыхова, вызвав смех у присутствующих в зале врачей роддома.

Позже главврач рассказала, что имела в виду средние значения по зарплате, при этом обвинив медиков в «выступлении на публику».

Единственный в Салавате родильный дом в 2018 году был передан в частные руки по концессионному соглашению. При этом, по данным местных СМИ, условия для работы медиков ухудшились:

кадров не хватает, нагрузка увеличена, зарплаты низкие, новое оборудование не закуплено, реконструкция здания не сделана.

"Уже ровно год как мы лишились всех наших выслуг, медицинского стажа, мы есть никто, мы обслуживающий персонал. Хотя мы занимаемся той же работой. Моя зарплата составляет 14 тысяч в месяц", — приводит РЕН ТВ слова медсестры Елены Шороховой.

Реальные размеры зарплат оказались куда ниже озвученных главврачом. По словам сотрудников медучреждения, врачи и медсёстры зарабатывают в среднем от 10 до 28 тысяч рублей. После скандального собрания многие медики написали заявления об увольнении.

«Потому что я не хочу на старости лет сидеть в тюрьме. Вы извините, пожалуйста, участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму», — сетует акушер-гинеколог Галина Дойникова.

После того, как скандал вышел далеко за пределы региона, местные власти сделали вывод: проект государственно-частного партнёрства не дал ожидаемых результатов. По данным РЕН ТВ, возможно, концессионное соглашение будет расторгнуто в одностороннем порядке.