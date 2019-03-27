Избранница Абызова называла его «земным» человеком

В Сети после новостей о задержании экс-министра Михаила Абызова вспомнили о его второй половине. Валентина Григорьева, которую в СМИ называли самой красивой стюардессой России , в прошлом году в интервью рассказывала о своем возлюбленном.

«Мой мужчина не имеет отношения к авиации вообще. У него пятидневный график работы, как правило. Выходные — суббота, воскресенье, как у всех земных людей. Он готовит мне ужин всегда после работы», — рассказывала она в интервью Super.

Григорьева, которой в этом году исполнилось 29 лет, работала в бизнес-классе, но с Абызовым познакомилась не в самолете.

«Я очень благодарна своей работе за знакомство с ним. Он увидел мою фотографию, где я в форме стюардессы, и влюбился», — рассказывала стюардесса сайту Super.

Валентина приходится сестрой модели Victoria's Secret Кате Григорьевой. Девушки вместе участвовали в шоу «Топ-модель по-русски», но, по словам бортпроводницы, эта карьера ей не подходит.

Напомним, что 46-летний Михаил Абызов, который был задержан 26 марта по подозрению в мошенничестве и в организации преступного сообщества, долгое время считался одним из самых сексуальных политиков России.