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Избранница Абызова называла его «земным» человеком 

Рамблер 22 минуты назад
В Сети после новостей о задержании экс-министра Михаила Абызова вспомнили о его второй половине. Валентина Григорьева, которую в СМИ называли самой красивой стюардессой России, в прошлом году в интервью рассказывала о своем возлюбленном.
«Мой мужчина не имеет отношения к авиации вообще. У него пятидневный график работы, как правило. Выходные — суббота, воскресенье, как у всех земных людей. Он готовит мне ужин всегда после работы», — рассказывала она в интервью Super.
Григорьева, которой в этом году исполнилось 29 лет, работала в бизнес-классе, но с Абызовым познакомилась не в самолете.
«Я очень благодарна своей работе за знакомство с ним. Он увидел мою фотографию, где я в форме стюардессы, и влюбился», — рассказывала стюардесса сайту Super.
Валентина приходится сестрой модели Victoria's Secret Кате Григорьевой. Девушки вместе участвовали в шоу «Топ-модель по-русски», но, по словам бортпроводницы, эта карьера ей не подходит.
Напомним, что 46-летний Михаил Абызов, который был задержан 26 марта по подозрению в мошенничестве и в организации преступного сообщества, долгое время считался одним из самых сексуальных политиков России.
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Общество , Фото , Абызов Михаил Анатольевич
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