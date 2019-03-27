Бывший зэк рассказал, кого нужно посадить в камеру к Абызову

«Рэкетир на пенсии» Михаил Орский заявил НСН, что в камеру к экс-министру следует подсадить несколько заключённых из Ближнего Зарубежья.

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов , обвиняемый в организации преступного сообщества и хищении четырёх миллиардов рублей, помещён в трёхместную камеру изолятора временного содержания (ИВС) по Северо-Восточному административному округу Москвы . Вместе с ним в камере содержится подозреваемый в убийстве и подозреваемый в краже, который был ранее судим. По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, это является нарушением, так как ранее судимые граждане должны содержаться отдельно, пишет ТАСС. ОНК, по его словам, рекомендовало руководству ИВС перевести экс-министра в другую камеру.

Авторитетный писатель, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН заявил, что в тюрьме не подбирают соседей по интересам, и посоветовал бывшему чиновнику не жаловаться, а терпеть спокойно.

«Ничего не вызывает большего омерзения, чем вой этих казнокрадов и их присных, когда они попадают в тюрьму. Допустим, завыл Маркелов, бывший глава Марий-Эл, что безобразие, матрас не тот, камера не та, на прогулку не выводят! Что ж ты, падла, сколько руководил республикой, что тебе времени не хватило пройтись по тюрьмам, посмотреть, что там? А как посадили, заверещал как потерпевший. Они же завалили жалобами изолятор! Я прошу прощения, но что за … [хрен] с горы этот Абызов, чтоб ему ещё подбирать сокамерников. Он что, космонавт, что ли? Пусть сидит, падла, с кем посадили. Чем он отличается от автослесаря? Если посадили слесаря, ему нужно будет подбирать шиномонтажника или маляра? Пусть сидит! Ещё бы ему туда пару узбеков посадить, ваххабитов, пусть там намаз слушает. Ни малейшей жалости эти казнокрады у меня не вызывают. Потому что люди по десятку лет получают за пару ящиков коньяка, а эти миллиарды крадут, а получают условно», — возмутился Орский.