Пока вы спали: НАТО угрожает Прибалтике 

Booking.com попал под расследование
Федеральная антимонопольная служба проверит деятельность сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com по январской жалобе организации малого и среднего бизнеса «Опора России», сообщают «Известия». В объединении считают, что Booking.com, запрещая отелям-партнерам устанавливать где-либо цены ниже, чем на Booking.com, нарушает антимонопольное законодательство. ФАС проверит, действительно ли это так.
НАТО угрожает Прибалтике
Военные НАТО стали «реальной угрозой» для Прибалтики — мочатся на главный памятник Риги и здание Министерства внутренних дел Литвы, срывают флаги со здания прокуратуры в Каунасе, дерутся друг с другом, местными жителями и полицейскими, домогаются к женщинам, попадают в ДТП. Об этом пишут «Известия».
«Проступки, которые могут предполагать уголовное наказание, караются штрафами. Если уголовного разбирательства не избежать, то военнослужащие альянса просто покидают Прибалтику», — добавляет издание.
«Существует риск получить второй карибский кризис»
Нежелание США идти на диалог с Россией грозит вторым карибским кризисом и воплощением в жизнь сценария фантастического фильма, заявил в статье для «Коммерсанта» спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских. По его словам, в настоящее время сложилась ситуация, аналогичная той, что наблюдалась во время первого карибского кризиса — один инцидент может привести к полномасштабному военному конфликту между США и Россией, только на этот раз не из-за боеголовок, а из-за информационно-коммуникационных технологий.
«Хочется верить, что в США это осознают так же хорошо, как и в России», — добавил Крутских.
Россияне сбросили скрепы
Ценности российского общества фрагментировались. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствуют результаты исследования социологов ЦИРКОНа. По словам главы исследовательской группы Игоря Задорина, единственными по-настоящему общими ценностями в российском обществе остались здоровье и семейное счастье, и это проблема для политиков, ведь здоровье и семейное счастье не способны стать «скрепами» для консолидации электората.
«Общество стало сложным: вместо "пенсионеры" теперь появились 10 типов пенсионеров, вместо "бюджетники" — 10 типов бюджетников», — отметил Задорин.
ЕС объединится с Китаем против США
Европа нуждается в Китае в связи с наступлением постзападного мира, пишет «Взгляд». По словам автора статьи, этот мир уже наступает, и чтобы получить шанс на выживание в нем, Европе нужен Китай. Он поможет ей стать более независимой от США и выстоять в предстоящей экономической войне с Америкой.
«Если, конечно, до этого ЕС не развалится под грузом внутренних проблем и ударами конкурентов из числа сегодняшних партнеров по пока еще единому Западу», — добавил журналист.