Отказавшая министру учительница согласилась на новое предложение

Уволенная из-за фотографии в купальнике учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова приняла новое предложение министра образования и науки Алтайского края Максим Костенко, передает ТАСС.

Костенко предложил Кувшинниковой разработать правила поведения в социальных сетях для учителем.

"Предложил Татьяне такой модуль разработать — безопасное ведение соцсетей для учителей. Она согласилась и будет вести такую программу в местном институте повышения квалификации учителей", — сказал Костенко.

Ранее Костенко предложил ей помочь найти "достойную вакансию", но та заявила, что не собирается возвращаться к маленькой зарплате.

Учительница выложила в социальные сети фотографию в поддержку зимней Универсиады "Белые медведи" у озера Пионерское, на которой она стоит в черном закрытом купальнике. Из-за этого ее раскритиковали. Директриса школы, в которой работает женщина, стала говорить ей, что этот снимок является "пятном на репутации школы". Позднее женщину осудили и за другую ее фотографию, на которой она была в коротком платье и на каблуках.