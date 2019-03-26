Названы реальные зарплаты врачей из башкирского роддома

В СПЧ назвали реальные зарплаты врачей из башкирского роддома

Член совета по правам человека Наталия Евдокимова назвала реальные зарплаты акушеров родильного дома в башкирском Салавате — оказалось, что врачи смеялись над докладом руководства об окладах медиков, потому что получают от 10 тысяч рублей, а не 58 тысяч, как было заявлено.

Ранее в интернете распространилось видео с совещания салаватского роддома, в котором на заявление главного врача о зарплате медиков больницы свыше 60 тысяч рублей акушеры засмеялись и устроили овацию. Евдокимова сообщала РИА Новости, что присутствовала на этом совещании, где озвучивались завышенные цифры зарплат акушеров. Она поясняла, что главврач, скорее всего, озвучила среднюю зарплату врачей.

Единственный роддом города Салават в 2017 году власти Башкирии передали частной компании на 23 года по концессионному соглашению, и он теперь называется перинатальным центром.

"Отвечая на вопрос относительно размера заработной платы, мне сначала сказали, что она составляет 58 тысяч рублей. Видимо, здесь как раз подогнали число под региональный уровень в плане выполнения майского указа. Сами же сотрудники говорили, что получают 10, 14, 23 и 28 тысяч рублей", — цитирует пресс-служба СПЧ Евдокимову.

По словам правозащитницы, ситуация в перинатальном центре крайне плачевная, и выхода из нее при условии продолжения существования в нынешней форме нет. Евдокимова запросила для более детального изучения учредительные и нормативные документы учреждения и договорилась о встрече с концессионерами для обсуждения дальнейшей судьбы центра.

По данным организации, инвестор пообещал властям Башкирии вложить 300 миллионов рублей для переоснащения перинатального центра.

"Нас интересуют два вопроса. Как предполагалось в небольшом и небогатом городе "отбить" вложения бизнес-инвестора и еще получать прибыль? Выяснилось, что за счет платных услуг. Перспектива успеха такого плана вызвала большое сомнение у правозащитницы. Как предполагалось обеспечить трудовые и социальные гарантии и права сотрудников центра? После перемен люди стали работать в автономной некоммерческой организации, а значит, на них не распространяется государственные стажевые гарантии (более ранний выход на пенсию) и майские указы президента о повышении зарплат", — говорится в сообщении совета по правам человека.

В минздраве Башкирии РИА Новости пояснили, что перинатальный центр Салавата обслуживает местных жителей бесплатно, но в свой прейскурант добавил платные услуги.

РИА Новости пока не располагает комментариями властей региона и руководства перинатального центра.