Разоблачивший Чикатило следователь раскрыл подробности поимки маньяка

Во вторник Следственный комитет (СК) России запустил проект "Дела минувших дней" — серию репортажей о ветеранах следствия. Первый сюжет о легендарном следователе Иссе Костоеве.

В сюжете рассказывается, что поимка серийного убийцы Чикатило стала последним делом в следственной практике Костоева. Как признается сам следователь, это была настоящая борьба. По его словам, Чикатило был неглупым, хитрым, изворотливым человеком, а Костоеву было необходимо, чтобы он сам признался во всех злодеяниях, поскольку в то время ввиду отсутствия процедуры исследования ДНК слишком шаткими были улики против этого, казалось бы, интеллигента. Кроме этого, за делом тянулись многочисленные ошибки следователей и экспертов, в результате которых был расстрелян невинный человек, говорится в сюжете.

"Дело Чикатило — это преступления века, что он совершал. Это самый опасный преступник 20 века … Ошибки, допущенные на первоначальной стадии расследования, дали возможность на протяжении 12 лет преступнику Чикатило совершать тягчайшие преступления", — сказал Костоев.

По его словам, разговорить Чикатило было сложно: он держал дистанцию и молчал, понимая, что против него практически нет улик.

"Но Исса Костоев был уверен, что перед ним — тот самый кровавый убийца. Он запросил карту подобных преступлений по всему Советскому Союзу и выяснил, что там, где были совершены убийства, Чикатило в то время был в командировках. Этим фактом Костоев поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил", — говорится в сюжете.

Костоев рассказал, что пока Чикатило не рассказал обо всех 55 убийствах, к нему не имел доступа ни один человек кроме самого следователя и тех надзирателей, которые его охраняли.

"Даже камерную разработку я не позволил в отношении него проводить, чтобы с ним сидела какая-то агентура и так далее. Обстоятельства были таковы, что Чикатило сам должен был рассказать о своей преступной деятельности", — рассказал Костоев.

Чикатило — один из самых известных советских серийных убийц. Свое первое убийство он совершил в 1978 году в городе Шахты, а последнее — в 1990 году. За это время маньяк лишил жизни более 50 человек, среди них множество маленьких детей и женщин. В ноябре 1990 года маньяка арестовали, в апреле 1992 года начался суд, где Чикатило притворялся сумасшедшим; 15 октября его приговорили к смертной казни. Во всех последующих прошениях о помиловании серийному убийце было отказано, 14 февраля 1994 года он был казнен.