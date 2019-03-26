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Криминальные авторитеты вызвали дискуссию в Совфеде 

News.ru 2 часа назад
Фото: СТВ
Отсутствие в законодательстве расшифровки такого понятия как «криминальный авторитет» усложняет реализацию внесённого президентом закона об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ). Такое мнение прозвучало в ходе заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.
По словам сенатора Людмилы Нарусовой, прописанное в документе «занятие высшего положения в преступной иерархии» может быть труднодоказуемым. Объясняя свою позицию, она прибегла к аналогии с понятными киногероями.
Возьмём, например, Горбатого — прекрасная роль Джигарханяна. Он лидер преступной группировки. Но как это определить юридически? Закон же не даёт определений, что такое «криминальный авторитет», — цитирует Нарусову РИА Новости.
Разъяснить вопрос взялся полномочный представитель президента в Совфеде Артур Муравьёв. По его словам, статус «криминального авторитета» может быть подтверждён совокупностью фактов, в том числе показаниями свидетелей, материалами наружной фиксации и оперативно-розыскной деятельности, а также, признаниями самого обвиняемого.
Нынешняя формулировка закона является оптимальной и позволяет, наконец, привлечь к ответственности тех, кто заслужил давно наказание, — заявил Муравьёв.
В итоге комитет поддержал закон, он будет рассмотрен Советом Федерации 27 марта.
Согласно принятому ранее Госдумой закону, за создание или руководство преступным сообществом будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей. Кроме того, за «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусмотрен отдельный вид наказания — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.
Законопроект исключает возможность применения условного осуждения.
Вместе с тем, как ранее сообщал News.ru, предстоящее ужесточение уголовной ответственности вынудило криминальных авторитетов скорректировать свою деятельность. Часть «воров в законе» готовится покинуть пределы России и начать вести дела удалённо.
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Общество , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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