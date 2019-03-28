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Работники роддома в Башкирии назвали свои истинные зарплаты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 29 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники роддома в башкирском Салавате, рассмеявшиеся над озвученными руководством размерами зарплат, рассказал об условиях труда и настоящем уровне окладов.
По словам одной из операционных санитарок, после вычета налогов она получает меньше 12 тыс. рублей. При этом в республике минимальный размер оплаты труда с учетом уральского коэффициента составляет 11,28 тыс. рублей. Также женщина пожаловалась на сокращение отпуска с 42 до 28 дней, пишет ufa1.ru.
В свою очередь акушер-гинеколог Галина Дойникова рассказала, что в феврале она получила 61 тыс. рублей, но работала на две ставки и с восемью ночными дежурствами. Те, кто работают на одну ставку, со всеми «накрутками» получают в пределах 20 тыс. рублей, добавила медик.
«Люди просто продолжают увольняться. Первыми ушли те, кому нужен был медицинский стаж, дальше пойдут пенсионеры. Я пенсионерка, тянуть такую нагрузку я не могу. У нас 15 с половиной врачебных ставок, шесть врачей было на приеме. Можно так работать? Это нагрузка больше, чем в два раза. До своего участка руки не доходят, я ничего не успеваю. Хочется ведь по-доброму к людям относиться. Например, вчера я была с утра и до позднего вечера, улыбки на моем лице не было, потому что затылок болит, давление шкалит. Позавчера я с восьми часов утра до четырех отработала на двух участках, с четырех я заступила на дежурство в роддоме, в восемь утра я сменилась, потом сюда вернулась и до половины шестого была опять на приеме. Естественно, второй день в таком ритме уже ни на кого смотреть неохота. А люди хотят помощи нормальной», — рассказала Галина Дойникова.
Единственный роддом города Салават в 2017 году власти Башкирии передали частной компании на 23 года по концессионному соглашению, и теперь он называется перинатальным центром. На днях в Сети распространилось видео с совещания салаватского роддома, в котором на заявление главного врача о зарплате медиков больницы свыше 60 тыс. рублей акушеры засмеялись и устроили овацию.
После скандала с зарплатами правительство региона решило расторгнуть соглашение с инвестором и сделать перинатальный центр государственной структурой.
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Общество , Башкортостан , Салават
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