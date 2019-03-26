Тайна раскрыта? Прокуроры вернулись с перевала Дятлова

Участники прокурорской проверки гибели туристов из группы Игоря Дятлова рассказали о своей работе на злополучном перевале в марте 2019 года. Собранный членами комиссии материал будет передан экспертам для дальнейшего изучения. Известно, что прокуроры не рискнули повторить забег дятловцев по склону от палатки до кедра, опасаясь травм.

Участники прокурорской проверки обстоятельств гибели туристов из группы Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года, побывавшие на месте трагедии в горах Северного Урала в текущем месяце, подвели первые итоги своей деятельности. По словам начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова, их главной задачей являлся сбор информации для создания 3D-модели территории.

«Совместно со специалистами по геодезии и картографии мы получили координаты точек, которые нам необходимы для последующего назначения экспертизы, — приводит его слова сайт kp.ru. —

Мы определили координаты на местности, сделали круговую фотосъемку. И теперь у нас собран весь материал, чтобы отдать его экспертам.

Кроме того, мы сделали фотосъемку склона Холатчахль от палатки до кедра. Фотографирование производилось с высоты 905. Соответственно, мы зафиксировали весь маршрут. Еще мы измерили температуру воздуха, скорость ветра, давление. Зафиксировали все это приборами, которые нам дала гидрометеослужба».

Как и анонсировалось, эксперты установили палатку на том самом месте, где 60 годами ранее это сделали дятловцы. Однако главный следственный эксперимент прокурорам не удалось провести из-за погодных условий. Изначально предполагалось, что группа из девяти добровольцев повторит маршрут походников в роковую ночь, когда они спешно оставили палатку, разрезав брезент изнутри, и бросились по склону в направлении кедра. Участники проверки не решились бежать по крутой горе, поскольку существовал риск напороться на скрытые под снегом камни. Реконструкцию проведут на более пологом и безопасном склоне под Екатеринбургом.

Эксперт-гляциолог Виктор Поповнин, который обсуждал детали с Курьяковым, допускает получение дятловцами телесных повреждений под лавиной.

«Поднявшись на место и проведя необходимые измерения, я убедился: этот склон, безусловно, относится к лавиноопасным, — пояснил специалист. — Минимальная крутизна склона для схода снега должна быть 12-15 градусов, а здесь больше 20. В том месте, где стояла палатка, количество снега даже в этом году, когда осадков было немного, измеряется от 1 до 1,6 метра. Если снега было больше и он был более плотным, это могло спровоцировать лавину достаточно больших размеров».

Как подчеркнул Курьяков, условия на месте ЧП во время пребывания прокурорской комиссии были «и близко не похожи на те, что были в момент трагедии». Конкретную причину гибели дятловцев прокуратура пока не называет.

«Мы находимся в ходе проверки — слишком мало данных. Впереди еще много экспертиз», — отметил Курьяков.

Также известно, что под кедром, где 26 февраля 1959 года были обнаружены раздетые до нижнего белья тела Георгия Кривонищенко и Юрия Дорошенко , участниками экспедиции был разведен костер, подобный тому, у которого пытались согреться погибшие туристы.

Причина гибели хорошо подготовленной группы Дятлова, значительную часть которой составляли студенты и выпускники Уральского политехнического института (УПИ), остается одной из главных загадок СССР и России в XX веке. Тревогу подняли после того, как туристы не вернулись на базу в назначенный день. В конце февраля четыре трупа с телесными повреждениями были обнаружены поисковиками-добровольцами, штатными спасателями и примкнувшими к ним охотниками-манси в разных местах на пути от палатки до кедра.

В начале марта под слоем снега было найдено тело Рустема Слободина.

Местонахождение еще четырех участников похода удалось установить лишь в мае, когда начал таять массивный снежный пласт. Этих туристов, среди которых был самый загадочный член экспедиции Семен Золотарев, нашли в русле ручья — их ребра были переломаны, а часть мягких тканей съели дикие животные.

Возобновившие проверку по факту случившегося прокуроры отрицают криминальные, техногенные и конспирологические версии, отрабатывая только три — это сход лавины, ураган и снежная доска. Оглашение результатов деятельности комиссии Курьякова ожидается в ближайшее время.