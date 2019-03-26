Пока вы спали: Россия подготовилась к новому кризису 

Теракты на Украине могут оказаться предвыборными
Предотвращенного теракта в Харькове и самоподрыва террориста в Киеве могло и не быть, пишет «Страна.ua». По информации издания, и харьковский теракт, и киевский самоподрыв, в которых Служба безопасности Украины винит спецслужбы России, могут оказаться провокациями самой СБУ, подконтрольной украинскому президенту Петру Порошенко, с целью помешать проведению выборов или отвлечь внимание от чего-то другого. Источником этих данных «Страна.ua» назвала собеседника в Министерстве внутренних дел, главу которого Арсена Авакова связывают с соперницей Порошенко на выборах Юлией Тимошенко.
Счетчики поумнеют за счет россиян
Внедрение в России умных счетчиков газа будет стоить 385 миллиардов рублей, а их установку оплатят граждане, рассказали «Известиям» в Министерстве энергетики. Интеллектуальная система учета газа подразумевает не только установку умных счетчиков, которые будут передавать данные дистанционно, но и приборов для обработки информации. Минэнерго предлагает профинансировать установку счетчиков и приборов за счет включения расходов в плату за снабженческо-сбытовые услуги, поступающую газоснабжающим организациям, либо — в тариф на транспортировку газа, направляющийся газораспределительным организациям.
«Затраты в обоих случаях перекладываются на потребителя», — отмечает издание.
Россия подготовилась к кризису
Россия готова к вероятному глобальному кризису, заявили «Взгляду» эксперты. По словам Искандера Луцко из ITI Capital, лучшую по сравнению с предыдущими годами готовность к кризису России обеспечивают профицит бюджета (впервые с 2013-го), превышение уровнем валютных резервов уровня внешних обязательств (впервые с 2010-го) и низкие внешний суверенный (10% от ВВП) и общий (около 35%) долги. По словам Виталия Манжоса из «Алго Капитала», кризис пятилетней давности вынудил российскую экономику перестроиться — теперь внешние шоки не влияют на нее столь сильно.
«Пока нефть будет на уровне свыше 50 долларов, Россия сможет пережить глобальный кризис с минимальными потерями», — считает Луцко.
Порошенко разочаровал США
Президент Украины Петр Порошенко разочаровал власти США и не оправдал их доверия, рассказали «Известиям» собеседники в американских политических кругах. По их словам, виной тому — ошибки, допущенные Порошенко на своем посту. Источники издания отметили, что в США не ждут переизбрания Порошенко на новый срок, пока при этом не определившись, кого предпочли бы видеть в роли нового президента Украины.
«Ламборгини» встала на пути «Ауруса»
Вероятность выхода российских автомобилей «Аурус» на европейский рынок «подвисла» из-за названия бренда, рассказал «Известиям» близкий к институту НАМИ собеседник. Компании «Тойота», «Мишлен» и «Ламборгини» опротестовали патентную заявку «Ауруса» в европейское Бюро по интеллектуальной собственности о регистрации бренда в Европе из-за схожести его названия с названиями их машин и суббренда — «Аурис», «Таурус» и «Урус».
«Наиболее очевидный вариант — ребрендинг для этого рынка», — отметил собеседник издания.