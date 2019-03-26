Невеста выгнала гостя со свадьбы из‐за военной формы

Пользовательница Reddit рассказала случай, который произошел на ее свадьбе. Дальний родственник жениха явился на церемонию в форме морской пехоты, украшенной медалями и знаками отличия. Невесту это так взбесило, что она указала гостю на дверь.

«Я ничего не имею против военной формы, но наша свадьба не была с обязательным официальным дресс-кодом. Честно говоря, мне показалось, что этот парень хотел просто повыпендриваться», — призналась пользователям портала обиженная невеста.

Она рассказала, что более 300 гостей придумали себе такие наряды, чтобы не выделяться. Этот же гость в военной форме отвлек своим внешним видом внимание от молодоженов. Невеста довольно бесцеремонно потребовала парня покинуть торжество.

Пользователи Reddit во мнениях разделились. Одни искренне посочувствовали невесте, чей главный день в жизни был испорчен таким неприятным событием. Другие же заявили, что она повела себя слишком грубо. В ветке обсуждения оказалось немало и тех, кто посчитал неправыми обе стороны: невеста должна была вести себя корректнее, но и гость обязан был заранее узнать, можно ли ему явиться в военной форме.