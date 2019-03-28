Законы, вступающие в силу в апреле

1 апреля. Социальные пенсии проиндексируют

Размер запланированной индексации социальных пенсий — два процента. По данным Правительства, повышение коснётся около четырёх миллионов человек.

Традиционно повышение данного вида пенсии зависит от прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Социальные пенсии по старости назначают гражданам, которые не были трудоустроены официально или работали очень мало — то есть тем, кто не набрал нужного для получения страховой пенсии стажа (в этом году — 10 лет), и необходимое число баллов (в этом году 16,2). Кроме того, в числе получателей социальной пенсии инвалиды — как взрослые, так и несовершеннолетние, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны, а также иностранные граждане, проживающие в России, и лица без гражданства (имеющие вид на жительство).

«Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже, чем пенсия страховая», — напомнила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

После изменения параметров пенсионной системы возраст назначения социальной пенсии также повысится на пять лет. «Как и в случае со страховой пенсией, изменения будут поэтапными, с длительным переходным периодом. По его окончании, в 2028 году, мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться с 70 лет, женщинам — с 65 лет», — сказала Елена Бибикова.

2 апреля. Оформление ОСАГО больше не будет «лотереей»

При оформлении ОСАГО водители смогут самостоятельно выбирать страховую компанию для покупки полиса через системы «Е-Гарант» для электронных документов и «Единый агент» — для бумажных.

До сих пор у автолюбителей не было права самим выбрать компанию — вместо них это автоматически делала система, так что процесс был сродни лотереи.

Все компании, имеющие соответствующую лицензию, будут представлены в данных системах. Само число полисов ОСАГО будет равно федеральной доле страховщика на рынке по этому виду страхования.

2 апреля. О желании добровольно платить взносы в пенсионный фонд можно заявить через Интернет

Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию теперь можно направить через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда.

Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости получают только те россияне, кто достиг пенсионного возраста, заработал нужный трудовой стаж (в этом году — 10 лет) и необходимое количество пенсионных баллов (в этом году — 16,2). При этом выполнить два последних требования возможность есть лишь у тех, кто получает белую зарплату и за кого работодатели отчисляют взносы в Пенсионный фонд. Остальные, например граждане, работающие за границей в компаниях, которые за них страховые взносы не платят, а также официально не работающие россияне, не зарегистрированные на бирже труда, могут перечислять указанные взносы в Пенсионный фонд добровольно. Прежде для этого требовалось обратиться с заявлением в любое отделение фонда. Теперь заявить о своём решении можно и онлайн.

Этим же приказом Минтруда устанавливается порядок добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию физлицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В частности, предполагается, что периоды уплаты страховых взносов указанной категорией лиц засчитываются в страховой стаж.

Новый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход» в качестве эксперимента с начала 2019 года опробуется в четырёх регионах России — в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Он предписывает, что работающие на себя россияне с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наёмных работников могут платить не 13 процентов НДФЛ, как это делают все трудоустроенные граждане, а всего четыре процента — при работе с физлицами или шесть процентов — с компаниями.

2 апреля. Принять решение о блокировке сайта сможет Росмолодёжь

Роскомнадзора. Росмолодёжь получила право принимать решения о блокировке сайтов с информацией, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, угрожающие жизни и здоровью. Прежде такие полномочия были у МВД

По решению Росмолодёжи такие ресурсы будут вноситься в реестр запрещённой информации.

Также на основании постановления судебного пристава-исполнителя в реестр теперь будут включаться ресурсы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

2 апреля. Бесплатное лечебное питание смогут получить больше работников

Приказом Минтруда расширяется перечень производств, работа на которых даёт право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда.

В частности, в перечень таких работ включено производство лития ртутным способом. Бесплатное лечебное питание смогут получать рабочие, руководители и специалисты, непосредственно занятые в технологических процессах и производственных лабораториях, ремонте, обслуживании и монтаже оборудования, измерительных приборов и средств автоматизации, ремонтно-строительных работах внутри промышленных зданий, а также на дегазации оборудования, производственных помещений и средств индивидуальной защиты.

Кроме того

1 апреля. Обосновать нулевую ставку по НДС станет проще

Правила обоснования нулевой налоговой ставки по НДС при транспортировке экспортируемых товаров железнодорожным транспортом изменятся. Так, согласно закону, в налоговый орган для этого вместо копий транспортных и перевозочных документов можно будет представить сведения в электронной форме.

Такие правила будут применяться при реализации услуг по международной перевозке товаров, вывозимых железнодорожным транспортом в таможенной процедуре экспорта; при выполнении транспортно-экспедиционных услуг и услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава для перевозки экспортируемых товаров; а также при выполнении работ российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте в отношении экспортируемых товаров.

2 апреля. Правила получения лицензий на организацию азартных игр скорректируют

При ведении лицензионного контроля за организацией и проведением азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах будет применяться риск-ориентированный подход.

Постановлением Правительства устанавливаются следующие категории риска: значительный, средний, умеренный, низкий. Плановые проверки в зависимости от категории риска будут проводиться со следующей периодичностью: значительный риск — один раз в три года; средний риск — не чаще одного раза в пять лет; умеренный риск — не чаще одного раза в семь лет. Лицензиатов, отнесённых к категории низкого риска, планово проверять не будут.

Также вводится новое требование, предъявляемое к соискателю лицензии, — соблюдение решений о запрете (ограничении) деятельности по организации и проведению азартных игр, принятых органами государственной власти субъектов РФ.