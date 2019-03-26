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За уволившуюся из-за фото учительницу вступился краевой министр 

РИА Новости + ещё 44 10 минут назад
Фото: pixabay.com
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике. Об этом сообщает НТВ.
Ранее мать одного из учеников барнаульской школы пожаловалась директору на учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая выложила в интернет снимок в закрытом купальнике с соревнований по плаванию. По словам педагога, после жалобы к ней начали придираться руководители, после чего ей пришлось уволиться.
Костенко отметил, что сегодня учебным заведениям необходимы учителя, пропагандирующие здоровый образ жизни. Он добавил, что пригласил Кувшинникову к себе на прием и заверил, что его ведомство сможет найти для учительницы достойную вакансию.
Сама Кувшинникова рассказала РИА Новости, что не планирует продолжать педагогическую деятельность, а намерена заняться искусством.
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Общество , Образование , РИА Новости , Алтайский Край , Барнаул
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