За уволившуюся из-за фото учительницу вступился краевой министр

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула , которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике. Об этом сообщает НТВ.

Ранее мать одного из учеников барнаульской школы пожаловалась директору на учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая выложила в интернет снимок в закрытом купальнике с соревнований по плаванию. По словам педагога, после жалобы к ней начали придираться руководители, после чего ей пришлось уволиться.

Костенко отметил, что сегодня учебным заведениям необходимы учителя, пропагандирующие здоровый образ жизни. Он добавил, что пригласил Кувшинникову к себе на прием и заверил, что его ведомство сможет найти для учительницы достойную вакансию.