Неизвестные повесили «лишнюю» картину в музее в Москве

В Государственном историческом музее посетители выставки повесили свою картину https://t.co/pP72r2EdKR pic.twitter.com/1s65v3pDJo— #говоритмосква (@govoritmsk) 24 марта 2019 г. В Государственном историческом музее неизвестные среди бела дня повесили собственный экспонат — фото российской императрицы с автобрелоком в руке. Инцидент стал достоянием общественности благодаря двум подросткам, сообщает МК

Две 16-летние девушки посетили музей и сняли себя на видео на фоне экспонатов выставки « Николай II . Семья и престол». Просматривая запись, девушки обратили внимание, что на стене неожиданно появилась фотография в раме, которой ранее там не было. Детально изучив кадры, они увидели, как некие посетители (мужчина и женщина) прикрепили к стене раму с фотографией и удалились.

Оказалось, что таинственные незнакомцы повесили на стену копию известной фотографии супруги Николая II. При этом экспонат дополнили современной деталью с помощью компьютерной программы — императрица держит в руках предмет, похожий на брелок автомобильной сигнализации.

Кто и с какой целью, решил принести в музей новый «экспонат», пока непонятно. В музее началась проверка.

Девушки говорят, что были потрясены произошедшим.