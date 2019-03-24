Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные повесили «лишнюю» картину в музее в Москве 

Рамблер + ещё 3 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В Государственном историческом музее неизвестные среди бела дня повесили собственный экспонат — фото российской императрицы с автобрелоком в руке. Инцидент стал достоянием общественности благодаря двум подросткам, сообщает МК.
Две 16-летние девушки посетили музей и сняли себя на видео на фоне экспонатов выставки «Николай II. Семья и престол». Просматривая запись, девушки обратили внимание, что на стене неожиданно появилась фотография в раме, которой ранее там не было. Детально изучив кадры, они увидели, как некие посетители (мужчина и женщина) прикрепили к стене раму с фотографией и удалились.
Перфоманс в стрингах в Третьяковке был отвлекающим маневром
Оказалось, что таинственные незнакомцы повесили на стену копию известной фотографии супруги Николая II. При этом экспонат дополнили современной деталью с помощью компьютерной программы — императрица держит в руках предмет, похожий на брелок автомобильной сигнализации.
Кто и с какой целью, решил принести в музей новый «экспонат», пока непонятно. В музее началась проверка.
Девушки говорят, что были потрясены произошедшим.
«Мы очень удивились — а что, так можно? Подумали даже, что это сотрудники музея дополнили экспозицию. Но странный аксессуар на снимке и отсутствие описательной таблички под фото заставило задуматься», — сообщили они.
Комментарии2
Общество , Николай II , Москва
Читайте также
Видео
Массовое отравление водой: сотня россиян в больнице
Происшествия
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Шоу-бизнес
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами
В мире
Порошенко обвинили в убийстве брата
В мире Украина
Взрыв в Киеве: погиб гражданин России
Происшествия Пожары
Муж протаранил свой дом самолетом для убийства жены
Происшествия Пожары
На главу МИД Финляндии совершено нападение
Происшествия
Назарбаев позвонил Путину «за пару часов» до отставки
Политика СНГ
Бедствие лайнера: кого удалось спасти
Происшествия Катастрофы
«У гроба карманов нет»: Баскова хотели подсадить на гормоны
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение