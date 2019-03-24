«Повелитель холода» прыгнул с парашютом в Якутии в шортах

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«Повелитель холода» установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом в шортах 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: @olegrezanov
Олег Резанов, получивший прозвище "Повелитель холода", установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом в Якутии в одних шортах, сообщает пресс-служба республиканской федерации парашютного спорта.
Как сообщили в спортивной федерации, в субботу в Якутске Резанов совершил прыжок с парашютом с открытым телом с высоты 4,1 тысячи метров, и тем самым совершил 12-й мировой рекорд.
"Прыжок был совершен утром в 10.00 (4.00 мск) и длился минуту. Все, что было на экстремале во время прыжка — шорты и защитный шлем. Температура воздуха составила -23 градуса Цельсия, на высоте около -30 градусов", — рассказали в федерации.
Ее руководитель Радий Васильев добавил, что прыжок был выполнен в связке с приглашенным тандем-инструктором из Благовещенска.
Сам "Повелитель холода" опубликовал в Instagram кадры подготовки к прыжку, на которых за несколько часов до установления рекорда в Якутске он полуобнаженным закапывал себя в снег.
Ранее сообщалось, что российский экстремал, обладатель 11 мировых рекордов по выживанию в экстремальных условиях, заявил о намерении установить новый рекорд, совершив прыжок с парашютом с открытым телом в Якутии в сильный мороз.
"Этой зимой я начинаю тренировочное турне по регионам страны перед 12-м финальным мировым рекордом выживания в экстремальном холоде. Рекорд… представляет из себя прыжок с парашютом с открытым телом при температуре ниже -40 градусов. Перед рекордом я проеду из Калининграда в Якутск через всю страну… Буду проводить открытые тренировки на холоде, совмещая их с национальными обрядами и традициями", — поделился Резанов в Instagram.
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Общество , Республика Саха (Якутия)
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