«Повелитель холода» прыгнул с парашютом в Якутии в шортах

«Повелитель холода» установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом в шортах

Олег Резанов, получивший прозвище "Повелитель холода", установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом в Якутии в одних шортах, сообщает пресс-служба республиканской федерации парашютного спорта.

Как сообщили в спортивной федерации, в субботу в Якутске Резанов совершил прыжок с парашютом с открытым телом с высоты 4,1 тысячи метров, и тем самым совершил 12-й мировой рекорд.

"Прыжок был совершен утром в 10.00 (4.00 мск) и длился минуту. Все, что было на экстремале во время прыжка — шорты и защитный шлем. Температура воздуха составила -23 градуса Цельсия, на высоте около -30 градусов", — рассказали в федерации.

Ее руководитель Радий Васильев добавил, что прыжок был выполнен в связке с приглашенным тандем-инструктором из Благовещенска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Резанов (@olegrezanov) 22 Мар 2019 в 1:20 PDT Сам "Повелитель холода" опубликовал в Instagram кадры подготовки к прыжку, на которых за несколько часов до установления рекорда в Якутске он полуобнаженным закапывал себя в снег.

Ранее сообщалось, что российский экстремал, обладатель 11 мировых рекордов по выживанию в экстремальных условиях, заявил о намерении установить новый рекорд, совершив прыжок с парашютом с открытым телом в Якутии в сильный мороз.