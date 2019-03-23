Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: соцсети
Семья 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которая пожаловалась на травлю после письма российскому президенту Владимиру Путину с рассказом о трудном финансовом положении своей матери, осмотрела несколько домов для переезда. Об этом сообщили в администрации Псковской области.
Россияне затравили школьницу за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Отмечается, что местный омбудсмен Наталия Соколова вместе с матерью девочки Еленой Перчиковой совершила поездку по волостям южных районов. «Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Ранее глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков обвинил семью Таси Перчиковой в афере. По его информации, у матери девочки имеется квартира с коммунальными задолженностями на 370 тысяч рублей и еще куча долгов. Также якобы она оставила другую свою дочь в приюте в Ленинградской области.
Псковские следователи назвали фейком историю с угрозами в адрес шестиклассницы. В ведомстве сообщили, что общались с Перчиковыми, и те сказали, что никто не покушался на их жизни и здоровье. Губернатор Псковской области распорядился создать комиссию для разъяснения ситуации.
В конце прошлого года Тася Перчикова отправила письмо Путину, в котором написала, что ее матери приходится работать санитаркой в две смены, потому что ее зарплата всего 5600 рублей. Девочка попросила у президента мини-трактор, чтобы «маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств», а также сообщила, что в деревне закрыли единственную школу и всем детям приходится ездить на учебу в другой населенный пункт. Из-за письма односельчане озлобились на семью, матери пришлось уволиться из больницы, Перчиковы мечтают скорее переехать и ищут новый дом.
Последние новости
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма Испытания уникального самолета российских военных попали на видео Россия дважды за сутки подняла Су-27 из-за американских бомбардировщиков
Комментарии41
Общество , Владимир Путин
Читайте также
Видео
Массовое побоище в Москве: при чем здесь Меладзе?
Происшествия
Озвучен пессимистический исход выборов на Украине
Украина В мире
Предсмертная просьба: о чем попросила Началова
Шоу-бизнес
«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников
В мире Политика
Фальшивая любовь к Началовой привела к скандалу
Шоу-бизнес
«Не понимает, что говорит»: Мединский ответил Шнурову
Общество
«Позор»: Россия рассказала о пятне на репутации НАТО
Политика
РФ vs США: Су-27 дважды за сутки подняли над Балтикой
Армия Войска
Орейро попросила у Путина паспорт
Общество Политика
Побоище в бизнес-центре: что случилось в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение