«Не понимает, что говорит»: Мединский ответил Шнурову

Мединский ответил предложившему разогнать Минкульт Шнурову

Накануне Шнуров впервые принял участие в заседании общественного совета по культуре при Госдуме и довольно быстро оживил мероприятие своими заявлениями. После слушаний, посвященных законопроекту «О культуре», Шнуров усомнился в необходимости Минкульта, заявив, что ни в одной стране таких ведомств нет.

«Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк», — сказал он.

Мединский с этим не согласился и выразил недоумение по поводу неосведомлённости Шнурова.