«Не понимает, что говорит»: Мединский ответил Шнурову

Предложение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова разогнать Министерство культуры не осталось без внимания его главы — Владимира Мединского, сообщает РИА Новости.
Накануне Шнуров впервые принял участие в заседании общественного совета по культуре при Госдуме и довольно быстро оживил мероприятие своими заявлениями. После слушаний, посвященных законопроекту «О культуре», Шнуров усомнился в необходимости Минкульта, заявив, что ни в одной стране таких ведомств нет.
«Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк», — сказал он.
Мединский с этим не согласился и выразил недоумение по поводу неосведомлённости Шнурова.
«Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет», — заметил он.