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Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки» 

ТАСС + ещё 9 46 минут назад
Фото: kino-teatr.ru
Советская певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки", умерла 22 марта на 92 году жизни. Об этом корр. ТАСС в субботу сообщила дружившая с артисткой Анна Китина.
"Мы дружили с Валентиной Петровной. Позвонил ее племянник, 22 (марта) утром ее не стало, прощание — 25 марта", — сказала собеседница ТАСС.
Китина уточнила, что прощание с Дворяниновой состоится на Митинском кладбище.
Валентина Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Артистка сотрудничала с композиторами Андреем Петровым, Яном Френкелем, Владимиром Дмитриевым и Андреем Эшпаем. Несколько лет она была солисткой знаменитого оркестра под управлением Олега Лундстрема. Дворянинова была исполнительницей песен "Калина красная", "Линахамари", "Как тебе служится", других.
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