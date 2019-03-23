Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки» 

Советская певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки", умерла 22 марта на 92 году жизни. Об этом корр. ТАСС в субботу сообщила дружившая с артисткой Анна Китина.
"Мы дружили с Валентиной Петровной. Позвонил ее племянник, 22 (марта) утром ее не стало, прощание — 25 марта", — сказала собеседница ТАСС.
Китина уточнила, что прощание с Дворяниновой состоится на Митинском кладбище.
Валентина Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Артистка сотрудничала с композиторами Андреем Петровым, Яном Френкелем, Владимиром Дмитриевым и Андреем Эшпаем. Несколько лет она была солисткой знаменитого оркестра под управлением Олега Лундстрема. Дворянинова была исполнительницей песен "Калина красная", "Линахамари", "Как тебе служится", других.