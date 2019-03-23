Российскому полицейскому запретили носить бороду на работе

Кемерово полицейский Андрей Трофимов пытался доказать руководству свое право на ношение бороды на службе, однако суд на его сторону не встал. Правоохранитель утверждает, что в его понимании волосы на лице — национальный обычай и обязательный атрибут православного мужчины.

Начальство Трофимова привлекло его к дисциплинарной ответственности за неопрятный внешний вид, однако полицейский признавать вину не собирался и отправился в суды. «Основным доводом стало указание на то, что ношение бороды является для него национальным обычаем и религиозной особенностью православия», — сообщает «Коммерсант». Дело решил лишь Кемеровский областной суд, который оставил наказание в силе, сославшись на закон о внутреннем распорядке в рядах МВД

Представители центрального аппарата МВД пояснили, что до этого судебного решения полицейским о ношении бороды лишь давались рекомендации. По их словам, особенности внешнего вида устанавливаются регионами в индивидуальном порядке, поскольку в кавказских республиках, где бороды носят подавляющее число полицейских, подобные запреты невозможны. Получить комментарий Андрея Трофимова изданию не удалось.