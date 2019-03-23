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Российскому полицейскому запретили носить бороду на работе 

Ura.Ru 58 минут назад
Фото: URA.RU
В Кемерово полицейский Андрей Трофимов пытался доказать руководству свое право на ношение бороды на службе, однако суд на его сторону не встал. Правоохранитель утверждает, что в его понимании волосы на лице — национальный обычай и обязательный атрибут православного мужчины.
Начальство Трофимова привлекло его к дисциплинарной ответственности за неопрятный внешний вид, однако полицейский признавать вину не собирался и отправился в суды. «Основным доводом стало указание на то, что ношение бороды является для него национальным обычаем и религиозной особенностью православия», — сообщает «Коммерсант». Дело решил лишь Кемеровский областной суд, который оставил наказание в силе, сославшись на закон о внутреннем распорядке в рядах МВД.
Представители центрального аппарата МВД пояснили, что до этого судебного решения полицейским о ношении бороды лишь давались рекомендации. По их словам, особенности внешнего вида устанавливаются регионами в индивидуальном порядке, поскольку в кавказских республиках, где бороды носят подавляющее число полицейских, подобные запреты невозможны. Получить комментарий Андрея Трофимова изданию не удалось.
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Комментарии16
Общество , Андрей Трофимов , МВД , Кемерово
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