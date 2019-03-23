В Стэнфорде подсчитали, как не бедствовать на пенсии 

Стэнфордский центр долголетия озвучил суммы ежемесячных сбережений для сохранения достатка на пенсии. Исследователи центра назвали суммы, которые нужно откладывать каждый месяц, чтобы на пенсии у вас был такой же уровень достатка, как сейчас.
Показатель разнится в зависимости от возраста, в котором человек начинает делать сбережения. Проще всего начать в 25 лет — тогда для безбедной пенсии можно откладывать около 15% личных доходов. Если вам уже 35, а накоплений еще нет, цифра повышается до 20%, в 45 лет цифра вырастает до 25% ежемесячных доходов.
Применим ли стэнфордский метод для россиян, стремящихся минимизировать падение уровня жизни при выходе на пенсию? Комментирует замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин:
Юрий Горлин, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС: «Я согласен примерно с цифрами, про которые они говорят, что надо откладывать. Там как минимум 10%, если вам где-то 20-25 лет, а если короче, то больше. Но просто у нас две проблемы. Проблем больше гораздо, но в первую очередь две: только у незначительной части населения доходы позволяют в течение десятилетий 10% от зарплаты откладывать или больше, чем 10%, это во-первых. Во-вторых, как-то я не вижу институтов, если мы говорим в первую очередь о НПФ, которые позволили бы в течение такого длительного срока обеспечить сохранность [накоплений]. И самое главное, доходность, потому что пока, если брать прошедшие уже больше чем десять лет существования НПФ, они обеспечивали доходность, по нашим оценкам, в среднем годовом измерении около 5%, притом что инфляция была около 9%. Поэтому в реальном выражении деньги не сохраняются, поэтому, думаю, эта проблема не очень актуальна, скажем мягче, для России».
Подсчеты были сделаны для США, так что показатели не учитывают обязательных пенсионных отчислений и государственной пенсии. Тем не менее немногие хотели бы жить на 10-15 тысяч рублей в месяц, если этого можно избежать.
Если стэнфордский метод не работает, есть ли «российский» выход? Рассуждает начальник управления анализа пенсионного рынка НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис:
Евгений Биезбардис, начальник управления анализа пенсионного рынка НПФ «Сафмар»: «Если мы говорим о людях с высоким достатком, конечно же, действующая пенсионная система на основе обязательного пенсионного страхования не удовлетворяет потребности и больше, чем на 17 тысяч в месяц, рассчитывать сейчас довольно-таки сложно. В таких случаях рекомендуется откладывать примерно 6% или 10% от ежемесячного заработка. И это вполне может послужить доведением коэффициента замещения после выхода на пенсию до 40-60% от зарплаты на момент выхода на пенсию. Тем же, у кого низкие доходы, а таких большинство, довольно сложно что-то предложить, потому что действительно денег у населения нет. Мы видим, что, по статистике, доходы падают. В принципе, им можно порекомендовать только улучшать квалификацию, копить собственный капитал в виде недвижимости, вкладывать в детей. Мы видим, что в России довольно высока помощь со стороны потомков, и это даже выходит на уровень обсуждения в Государственной думе».
В США не существует системы обязательных пенсионных накоплений, поэтому каждый вынужден готовиться к жизни в преклонном возрасте самостоятельно. По данным Стэнфордского центра долголетия, в среднем американцы откладывают на пенсию от 6% до 8% своих доходов — вдвое меньше рекомендуемых центром параметров.
По мнению одного из авторов исследования, люди трудоспособного возраста должны вкладывать в будущее как можно больше денег, поскольку на продолжительном временном горизонте может случиться все что угодно. «Старайтесь накапливать как можно больше и будьте готовы изменить долю в сторону повышения с приближением пенсии», — цитирует ученого CNBC.