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Не лавина, а ракета: секретные данные о гибели группы Дятлова 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Сергей Соргин, участник поисков группы Дятлова, сообщил о деталях поискового процесса и изложил свою версию гибели ребят. По его словам, погубить их могла ступень ракеты — эту теорию якобы подтвердил его знакомый разработчик ракет.
Сергей Согрин, опытный альпинист и участник поисков группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, рассказал, что он тогда увидел на месте трагедии.
На момент гибели группы Соргин учился на 4-м курсе металлургического факультета Уральского политехнического института. Его группа отправилась в поход по Приполярному Уралу в те же дни, что и группа Дятлова — по Северному. Зина Колмогорова изначально должна была идти с группой Соргина, но в последний момент отказалась.
Соргин подчеркнул, что Дятлов был очень опытным туристом, поэтому не следует винить его в гибели группы.
В пример он привел случай, произошедший годом ранее в полярно-уральской экспедиции. Группа, в которой был Дятлов, неожиданно разделилась и он с еще двумя ребятами остался по ту сторону хребта от остальных, без карты, посуды и другого снаряжения. Дятлов взял ситуацию в свои руки. До этого группа облетала маршрут на самолете, и, вспомнив увиденное, Дятлов смог вывести ребят обратно на маршрут и воссоединиться с основной группой.
«Говорить, что Дятлов был не опытным туристом, и у него отсутствовали необходимые знания, просто не серьезно», — добавил Соргин.
Проблема, впрочем, могла быть отнюдь не в способностях Дятлова, а в снаряжении. Жившие в тех краях охотники манси утеплялись тщательно — носили глухую одежду из шкур животных, в основном оленей. Из них же шились штаны, рукавицы, обувь. В такой одежде мороз был не страшен даже без костра.
Студенты спасались от холода с помощью многослойной одежды — так, Люда Дубинина на момент обнаружения ее тела была одета в майку, ковбойку, два свитера, рейтузы и лыжные брюки. В актах исследования трупов криминалисты то и дело отмечает, что вещи на туристах были поношенные и рваные. Палатка была старая, ее то и дело приходилось штопать. Раций с собой не было.
Когда Соргин вернулся с маршрута, то узнал, что группы Дятлова все еще нет. Его вызвали в спортклуб, попросили поучаствовать в поисках. Однако на горе Отортен поисковики следов группы Дятлова не обнаружили.
На следующий день поисковая группа нашла палатку туристов.
«Никаких больших снежных пластов на палатке не было, — подчеркнул Соргин в интервью «Московскому комсомольцу». — Ребята оборудовали ее по всем правилам, чтобы изолировать от снега — на дно уложили лыжи, сверху разостлали рюкзаки, штормовки и телогрейки. Один из скатов палатки оказался разрезан и порван».
Также он решительно отмел версию о том, что группа Дятлова неправильно установила палатку.
Все было сделано абсолютно правильно, как было запланировано, — сказал он. — Они выровняли площадку, установили палатку. Я десятки раз с группами так ночевал. Годом ранее мы прошли практически по тем же местам, что и группа Игоря Дятлова».
Вскоре нашли и тела первых ребят — Юру Дорошенко и Юру Кривонищенко. Затем — самого Дятлова и Зину. 5 марта обнаружили труп Рустема Слободина.
Гибель ребят Соргин связывает с аварийным падением ракеты или сбросом ступени ракеты-носителя.
Подтверждением тому служат сохраненные прокурором пленки, изъятые из фотоаппаратов членов группы — на них, по словам Соргина, сразу на нескольких кадрах запечатлен некий огненный объект со шлейфом, позже рассыпавшийся на более мелкие фрагменты.
«Вполне возможно, что произошло аварийное падение ракеты, или сброс ступени ракеты-носителя, — сказал он. — Потом ребят могло накрыть ядовитое облако. Это могла быть смесь газов компонентов ракетного топлива и продуктов его сгорания. Палатка оказалась в зоне отравления. От вонючей мороси стало невозможно дышать, глаза слезились. Отсюда их паническое бегство».
Соргин рассказал о своем знакомом разработчике ракет, которому сегодня уже 90 лет. В 1971 году он якобы признался Соргину, что в те годы Северный Урал был местом для сброса отработанных ступеней-носителей.
«Он сказал буквально следующее: «Мы в те годы сбрасывали отработанные ступени-носители в безлюдные районы Северного Урала», — сообщил Соргин.
А вот версию о сходе лавины или «снежной доске» Соргин не поддерживает.
«Для того, чтобы сошла лавина, должны быть соответствующие условия: подстилающий слой, температурный режим, крутизна склона и ряд других факторов. Ничего этого в том районе тогда не было», — объяснил он.
После гибели группы рассматривались и более экзотические версии. Так, прокурор Лев Иванов считал, что ребят погубило НЛО. В своей теории он ориентировался на рассказы местных жителей о странных светящихся шарах, а также на необычным образом обгоревшие елки на краю леса.
«Эти следы не носили концентрической формы или иной системы. Не было и эпицентра. Это еще раз подтверждало направленность как бы теплового луча или сильной, но совершенно неизвестной, во всяком случае, нам энергии, действующей избирательно», — писал он.
Также маловероятной ему кажется версия и об урагане.
Осенью 2018 года Генеральная прокуратура России возобновила расследование гибели группы Дятлова.
В марте 2019 года представители прокуратуры Свердловской области отправились в район горы Отортен, где погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова, чтобы провести ряд экспертиз с применением современных технологий.
Надзорное ведомство намерено проверить 3 основные версии из 75. Все они связаны с природными явлениями — лавина, «снежная доска» и ураган.
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Общество , Видео , Статьи , Лев Иванов , Генпрокуратура РФ , Московский комсомолец
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