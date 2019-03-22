Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Об это сообщает "360".

Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman. В одном из номеров Наталья Медведева пошутила о том, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.

Внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич считает, что своим выступлением участницы программы оскорбили память всех, кто совершил подвиг во время Великой отечественной войны. Он отметил, что сценарист программы "не владеет ситуацией".

"Могила наркома Ежова находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян. А те попытки повлиять и приписать того, чего не было, — оставим это на совести авторов сценария", — сказал Баграмян.

По его словам, Фонд памяти полководцев Победы старается бороться с бороться фальсификациями и дискредитацией военных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Участники организации собираются подавать иск в Следственный комитет в отношении телеканала ТНТ.

Ранее внук погибшего в концлагере генерала Дмитрия Карбышева подал в СК заявление на шоу Comedy Woman за шутку о "замерзшем духе" Героя Советского Союза, которая прозвучала в одном из номеров шоу в 2013 году. Дмитрий Карбышев попал в немецкий плен в 1941 году. Генерал отказался сотрудничать с нацистами и погиб в концлагере — его и других узников вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе.