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Шнуров: россиянам нельзя запрещать материться 

Агентство «Москва» + ещё 3 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что ни в коем случае нельзя запрещать россиянам материться. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, какие механизмы регулирования категорически нельзя использовать в сфере культуры.
«Ни в коем случае нельзя бороться с матом. Как начинают бороться с матом, на улицах становится слышен один мат. Надо замалчивать, будто нет проблемы такой. Кто-то матюкнулся, а вы делайте вид, что не заметили», — сказал С. Шнуров.
В качестве примера он привел отсутствие запрета на нецензурную брань в других странах.
«Во всем мире уже давно не существует табуированной лексики. Им просто в один момент разрешили, а потом это стало никому неинтересно. Не считая американского рэпа, где мат через слово, но рэп — это определенная культура», — считает музыкант.
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Общество , Шоу-бизнес , Сергей Шнуров
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