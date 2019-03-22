Шнуров: россиянам нельзя запрещать материться

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что ни в коем случае нельзя запрещать россиянам материться. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, какие механизмы регулирования категорически нельзя использовать в сфере культуры.

«Ни в коем случае нельзя бороться с матом. Как начинают бороться с матом, на улицах становится слышен один мат. Надо замалчивать, будто нет проблемы такой. Кто-то матюкнулся, а вы делайте вид, что не заметили», — сказал С. Шнуров.

В качестве примера он привел отсутствие запрета на нецензурную брань в других странах.