Участник поисков группы Дятлова рассказал свою версию происшествия

Участник поисков туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году Сергей Согрин рассказал Московскому комсомольцу » свою версию гибели туристов.

Сергей Согрин — мастер спорта по альпинизму, основатель контрольно-спасательной службы в Таджикистане , на Памире, заслуженный тренер. Как и Игорь Дятлов, Согрин учился в Уральском политехническом институте, их туристические группы в один день отправились в походы: группа Согрина пошла по Приполярному Уралу, группа Дятлова отправилась на Северный Урал.

Когда Согрин вернулся из похода, то узнал, что группа Дятлова не уложилась в контрольные сроки и до сих пор не вернулась в Свердловск

Согрин стал одним из участников поисковых групп, а затем консультировал следователя Льва Иванова , ведущего дело и гибели туристов.

По словам Согрина, туристы экстренно покинули палатку в надежде на спасение.

«Страх был такой силы, что, разрезав палатку, в мороз, раздетыми, в чем были, они бежали вниз по склону полтора километра в надежде на спасение. Мы предполагали, что это могло быть яркое свечение, взрыв или звук такой частоты, что не выдерживали уши», — сказал он.

По его словам, следователь Иванов сохранил пленки, найденные у дятловцев. На нескольких кадрах, снятых на разные аппараты, был виден некий огненный объект со шлейфом. На других кадрах объект рассыпался на более мелкие фрагменты. Об огненных шарах говорили многие из опрашиваемых свидетелей — жителей близлежащих районов.

«Вполне возможно, что произошло аварийное падение ракеты, или сброс ступени ракеты-носителя. Потом ребят могло накрыть ядовитое облако. Это могла быть смесь газов компонентов ракетного топлива и продуктов его сгорания. Палатка оказалась в зоне отравления. От вонючей мороси стало невозможно дышать, глаза слезились. Отсюда их паническое бегство», — предположил Согнин.

Альпинист предположил, что дело о гибели группы было засекречено из-за связи с космическими и ядерными разработками, которые активно велись в те годы и находились под охраной государства. По его словам, следователь Иванов, который сначала активно делился версиями и консультировался со спортсменами, после вызова в обком резко замкнулся и был озабочен только тем, как закрыть дело.

По словам Согнина, Иванов сразу обратил внимание на множественные переломы участников группы, полученных без видимых телесных повреждений. Он считал, что кто-то направил на них «тепловой луч или сильную, но совершенно неизвестную, во всяком случае, нам, энергию, которая действовала избирательно». Также на погибших была обнаружена радиоактивная «грязь» в большой концентрации.

Согнин отверг версии, которые сейчас проверяет прокуратура : лавина, «снежная доска» и ураган. По его словам, подходящих условий для схода лавины в тот момент на перевале не было, а от урагана, как и от его разновидности «снежной доски», принято прятаться в укрытие, а не убегать.

Эксперт также опроверг мнение о том, что Игорь Дятлов и его группа не имели должного уровня подготовки.

«У Игоря была фотографическая память, удивительным образом он ориентировался в сложных горных переплетениях. (…) Говорить, что Дятлов был не опытным туристом, и у него отсутствовали необходимые знания, просто не серьезно», — заявил Согнин.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных обстоятельствах. К настоящему моменту число версий трагедии превысило 100, в расследовании гибели группы Дятлова участвуют более тысячи человек со всего мира.