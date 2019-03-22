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Пока вы спали: Кому положены две пенсии 

Рамблер 1 час назад

Новыми губернаторами стали президентские кадры

Новые главы Алтая, Калмыкии, Мурманской, Челябинской и Оренбургской областей — представители кадрового резерва президента России Владимира Путина, рассказал «Известия» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, связь с регионом не была решающим фактором при принятии решения о назначении новых губернаторов. Опыт работы на руководящих позициях в федеральных или региональных органах власти был важнее.

Россияне побили рекорд по тратам

Россияне в 2018 году безналично расплатились за покупки на сумму 19,5 триллиона рублей и побили рекорд, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Центрального банка. ЦБ фиксирует объем оплаты картами на протяжении 11 лет. Ранее его годовой рост никогда не превышал 3,5 триллиона, а в 2018-м составил пять триллионов. Профессор РАНХиГС Юрий Юденков объясняет рост безналичных расчетов их удобством, инвестиционный консультант «БКС Брокер» Антон Петухов — скидками на некоторые виды услуг и товаров, а гендиректор «Мани Фанни» Александр Шустов — обязанностью крупных торговых сетей принимать карты.

Украина учит НАТО

«Голая и босая» пять лет назад, сейчас армия Украины учит военных НАТО, заявил украинский президент Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM». По его словам, военнослужащие государств-членов НАТО приезжают учиться у украинских коллег «давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить врага».
«Я убежден, что украинскую армию сейчас не расколоть. На сегодняшний день я горжусь армией, горжусь Украиной», — подчеркнул он.

Кому положены две пенсии

Две пенсии одновременно, как рассказали «Российской газете» в Пенсионном фонде России, могут получать космонавты, летчики-испытатели, федеральные государственные гражданские служащие, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, члены семей ликвидаторов чернобыльской аварии, те, кто получил радиационное заражение в результате нее, те, кто стал инвалидом из-за военной травмы, а также родители и не вступившие в новый брак вдовы военных, которые умерли во время службы либо после нее по причине военной травмы.

Россия и Венгрия обойдутся без Украины

Российский газ будет доставляться в Венгрию, даже если Москва не заключит новый транзитный договор с Украиной, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует пресс-служба ведомства. Глава МИДа рассказал, что заключил с главой Газпрома Алексеем Миллером соответствующее соглашение. Оно обеспечит поставки газа в Венгрию и после окончания 2019 года, когда истечет срок действия действующего транзитного договора России с Украиной.
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Общество , Видео , Алексей Миллер , Дмитрий Песков , Александр Шустов , Петр Порошенко , Владимир Путин , Петер Сийярто , Газпром , МИД , Пенсионный фонд РФ , БКС Брокер , Центральный банк России , РАНХиГС , НАТО , газета "Известия" , "Российская газета" , Алтай , Республика Калмыкия
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