Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса Маргарита Жарова , сыгравшая Клавдию Ковалеву в фильме "Молодая гвардия", скончалась на 94 году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова", — говорится в сообщении.

В 1944 году Жарова поступила во ВГИК, на курс Сергея Герасимова Тамары Макаровой , который окончила в 1948 году. В этом же году снялась у своего учителя Сергея Герасимова в фильме "Молодая гвардия", где исполнила роль Клавдии Ковалевой.

После окончания института Жарова была принята в штат киностудии "Мосфильм", а затем, в 1959 году, перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет. С 50-х годов и до последних дней Жарова служила в Московском театре "Киноактер" и снималась в кино. Отмечается, что в последние годы актриса тяжело болела.

Жарова сыграла около 80 в эпизодических ролей. Среди ее лучших работ роли Зины ("Доброе утро"), жены Бондаренко ("К Черному морю"), Сони ("Неподдающиеся"), Нельки ("Карьера Димы Горина"), Ксении Шаловой ("На семи ветрах"), Глафиры ("Товарищ Арсений").