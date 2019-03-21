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Умерла актриса Маргарита Жарова 

РИА Новости + ещё 6 49 минут назад
Фото: Союз кинематографистов РФ
Актриса Маргарита Жарова, сыгравшая Клавдию Ковалеву в фильме "Молодая гвардия", скончалась на 94 году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова", — говорится в сообщении.
В 1944 году Жарова поступила во ВГИК, на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, который окончила в 1948 году. В этом же году снялась у своего учителя Сергея Герасимова в фильме "Молодая гвардия", где исполнила роль Клавдии Ковалевой.
После окончания института Жарова была принята в штат киностудии "Мосфильм", а затем, в 1959 году, перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет. С 50-х годов и до последних дней Жарова служила в Московском театре "Киноактер" и снималась в кино. Отмечается, что в последние годы актриса тяжело болела.
Жарова сыграла около 80 в эпизодических ролей. Среди ее лучших работ роли Зины ("Доброе утро"), жены Бондаренко ("К Черному морю"), Сони ("Неподдающиеся"), Нельки ("Карьера Димы Горина"), Ксении Шаловой ("На семи ветрах"), Глафиры ("Товарищ Арсений").
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Общество , Шоу-бизнес , Тамара Макарова , Маргарита Жарова , Сергей Герасимов
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