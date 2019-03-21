Мать школьниц без Манту не будут наказывать

Мать школьниц, которые не посещают занятия в школе из-за отсутствия реакции Манту, решили не наказывать.

Такое решение приняли на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которая прошла в Перми 21 марта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Члены комиссии решили не штрафовать родительницу и прекратить административное производство в её отношении. Тем не менее, матери девочек дали строгие рекомендации для того, чтобы ученицы смогли вновь посещать занятия в образовательном учреждении. Главное требование — визит к фтизиатру.