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Мать школьниц без Манту не будут наказывать 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: Владимир Якимов/ РИА Новости
Мать школьниц, которые не посещают занятия в школе из-за отсутствия реакции Манту, решили не наказывать.
Такое решение приняли на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которая прошла в Перми 21 марта, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Члены комиссии решили не штрафовать родительницу и прекратить административное производство в её отношении. Тем не менее, матери девочек дали строгие рекомендации для того, чтобы ученицы смогли вновь посещать занятия в образовательном учреждении. Главное требование — визит к фтизиатру.
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