Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер актер Петр Зайченко 

Рамблер + ещё 28 21 марта 2019
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в Волгограде на 76-м году жизни.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внучку актера Ксению Амирову.
Зайченко умер в больнице, куда в начале февраля попал с инфарктом. По словам внучки, состояние артиста ухудшилось, у него случился третий инфаркт, утром 21 марта его не стало.
Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в Волгоградской области. Он известен по фильмам «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Такси-блюз», «Сибирь. Монамур», «Свободное плавание», а также в сериалах «Дальнобойщики», «Участок» и др.
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Петр Зайченко , Волгоград
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
Шоу-бизнес Статьи
В столичном метро появились новые поезда
Новости Москвы
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение