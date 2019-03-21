Умер актер Петр Зайченко

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внучку актера Ксению Амирову.

Зайченко умер в больнице, куда в начале февраля попал с инфарктом. По словам внучки, состояние артиста ухудшилось, у него случился третий инфаркт, утром 21 марта его не стало.

Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в Волгоградской области. Он известен по фильмам «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Такси-блюз», «Сибирь. Монамур», «Свободное плавание», а также в сериалах «Дальнобойщики», «Участок» и др.