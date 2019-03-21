Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе Петербурга второклассник получил ожог лица 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга по итогам проверки нашла нарушения в школе, где второклассник попал в больницу после того, как обжегся соком опасного комнатного растения, сообщает в четверг городское надзорное ведомство.
Инцидент произошел в школе №336: мальчик из любопытства дотронулся до диффенбахии, а потом коснулся лба. В детской городской больнице имени Филатова, куда был доставлен ребенок, у него диагностировали химический ожог первой степени. Также второклассник жаловался на головную боль.
"Проверка показала, что школа нарушила требования федерального законодательства, предусматривающие создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся", — отмечает прокуратура.
По итогам проверки ведомство внесло в адрес директора школы представление с требованием устранить нарушения, а также привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Диффенбахия — тропическое растение с крупными пестрыми листьями, которое достигает 2 метров в высоту и часто используется для украшения интерьеров. Поскольку ядовитый сок этого растения вызывает дерматит и ожоги кожи, его не рекомендуется ставить в тех местах, которые доступны детям и домашним животным.
Последние новости
Хелло, "Китти"! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства
Комментарии
Общество , Образование , Генпрокуратура РФ , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение