Россияне одобряют штрафы за распространение фейковых новостей

57% участников опроса ВЦИОМ уверены, что фейковых новостей станет меньше благодаря принятому законопроекту.

18 марта глава РФ Владимир Путин подписал закон, по которому распространителей фейковых новостей будут штрафовать на сумму до 1,5 миллиона рублей. Блокировкой таких новостей займется Роскомнадзор

29% респондентов ВЦИОМ считают, что этот законопроект не изменит число новостей с недостоверной информацией. По мнению 4%, теперь таких сообщений даже станет больше.

42% россиян заявили о своей способности отличить достоверную новость от диффамации. 29% полагают, что зачастую одно от другого отличить трудно. Еще 13% находят такую задачу невыполнимой.

83% опрошенных признали необходимость наказывать авторов фейковых новостей, с ними не согласились 13% респондентов.